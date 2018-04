Coppa delle Province 2018: prestigiosa medaglia d'argento per il Miane Volley

MIANE Si ferma al secondo gradino del podio il cammino del Miane Volley nella finale della Coppa delle Province a Battaglia Terme. A esultare in questa prima edizione è il Volley Pojana Sossano. E’ mancato veramente poco alle ragazze del Miane per portare in bacheca il secondo trofeo della stagione dopo la Coppa Tre.Uno conquistata a dicembre. Il girone a tre finale (che prevedeva gare al meglio dei 3 set) è iniziato con la sfida tra Marola Volley e Volley Pojana Sossano, vincitrici rispettivamente della Coppa Vicenza e della Coppa Padova. È stato Volley Pojana Sossano ad avere la meglio, dopo un primo set equilibrato (25-23) e un secondo parziale letteralmente dominato (25-9). Ha seguito la gara tra Miane Volley e Volley Marola, vinta 2-0 dalle trevigiane (25-20, 25-17) che si sono così trovate a contendersi la Coppa con il Pojana Sossano nell’ultima partita del girone. La gara non è iniziata nel migliore dei modi, con Miane che non è riuscito a tenere il passo nel primo parziale (15-25), ma ha comunque tenuto testa all’avversario nel secondo set, perso 21-25. Medaglia d’argento quindi per il Miane Volley, con la consapevolezza di aver comunque ben figurato in questo primo appuntamento “extra provinciale”.