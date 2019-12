Coppa Divisione: Came Dosson piega in trasferta lo Sporting Altamarca 2-4

Came Dosson si qualifica ai quarti di Coppa della Divisione grazie alla vittoria per 4 a 2 sullo Sporting Altamarca. Davanti al numeroso pubblico del PalaMaser le due squadre hanno offerto un ottimo spettacolo all’interno di una gara in equilibrio fino all'ultimo minuto.

La squadra di mister Rocha ha avuto per lunghi tratti il pallino del gioco in mano ma è risultata poco incisiva al tiro con Miraglia che si è sempre fatto trovare pronto, mentre Rosso e compagni cercavano di pungere in contropiede e bucare la porta comunque sempre ben difesa dal giovane Azzalin. Il risultato si sblocca a metà secondo tempo con Ugherani che appoggia in rete dopo una bella azione corale dei biancoblu: immediata però la replica dei locali con Halimi che pareggia subito i conti su punizione, ma le successive reti di Grippi e Igor sembrano mettere la qualificazione subito in cassaforte. Negli ultimi minuti lo Sporting Altamarca con il quinto uomo trova subito il gol che accorcia le distanze con Brancher e prosegue nel forcing offensivo alla ricerca del pari: un dubbio cartellino rosso ai danni di Rosso permette però ai ragazzi di mister Rocha di chiudere la partita con il gol di Japa Vieira.