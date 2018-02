Volley, è tempo di Coppa Italia per il Giorgione Castelfranco

CASTELFRANCO Con il match dei quarti di finale di Coppa Italia, il Giorgione entra in scena nell’ambito trofeo nazionale. Dopo aver inanellato il 13° successo di fila sconfiggendo il Codogné nel derby di Castelfranco, si torna in campo alle 18.30 (martedì 6 febbraio) contro il Volano (TN). La Coppa Italia è la ciliegina sulla torna di un 2017 da incorniciare che ha regalato ai colori di Castelfranco la Coppa Veneto, la Coppa Triveneto, la Coppa delle Alpi e la promozione in B2. Il livello degli avversari è altissimo perché alla Coppa Italia accedono solo le prime classificate di ogni girone della B2. La squadra di Carotta gioca un girone all’italiana con gare di sola andata al termine del quale scaturirà la squadra che accederà alla Final Four. Di sicuro, per passare il turno, il Giorgione dovrà andare a vincere martedì 13 febbraio a Capannori (LU) contro la locale formazione che nel primo match ha sconfitto 3-1 il Volano. E se ci andasse con un successo già conquistato, basterebbe 3-2 per passare il turno.

Al momento, l’unico risultato che metterebbe il Giorgione fuori dai giochi, sarebbe la sconfitta interna per 3-0. Ecco perché partire con il piede giusto con il Volano diventa fondamentale. Le parole di coach Carotta alla vigilia: «Siamo inseriti in un girone che ci oppone a due squadre con un organico da B1. La Coppa Italia è così: il livello è altissimo per intensità, precisione, assetto di squadra. Questa coppa esprime veramente una pallavolo di categoria superiore. Nonostante ciò, è sicuro che venderemo cara la pelle».