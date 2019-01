Coppa Italia: Imoco Volley a un passo dalla semifinale

Dopo le due partite di domenica al Palaverde (Campionato) e mercoledì (Coppa Italia) a Monza, terzo atto della serie di partite settimanali tra Imoco Volley e Saugella Monza questa domenica alle ore 17 per il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia Samsung Galaxy A.

Le Pantere gialloblù partono forti del 3-0 conquistato mercoledì all'andata, quindi basterà vincere un set per ottenere la qualificazione alla F4 di Coppa Italia del 2 e 3 febbraio a Verona. Imoco Volley al completo per il match, al seguito un pullman di tifosi. La capitana Imoco, Joanna Wolosz commenta la gara con queste parole: «Mercoledì a Monza abbiamo compiuto solo metà dell'opera, sia ben chiaro. Sappiamo che Monza è una bella squadra, l'ha dimostrato anche domenica scorsa qui al Palaverde, loro non mollano mai e sappiamo quanto valgono. Mercoledì siamo state brave a giocare bene i punti importanti e imporre il nostro gioco quando contava, ma non è finita. C'è un'altra partita da giocare e un'avversaria che farà di tutto per metterci in difficoltà, ma noi siamo pronte mentalmente e fisicamente per giocare un bel match e raggiungere l'obiettivo della qualificazione alla Final Four, per noi importantissimo. Vogliamo dare un'altra soddisfazione al nostro fantastico pubblico che mi aspetto ancora numeroso domenica al Palaverde». I quarti di finale della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A1 Femminile saranno trasmessi in diretta su Lvf Tv, la web-tv ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile che propone ai suoi abbonati ogni singolo match nella corsa allo Scudetto e il meglio degli Eventi della stagione 2018-19, in diretta e on demand.