Coppa Italia: travolgente Imoco Volley, batte Neruda e vola alle Final Four

VILLORBA Domenica da sogno per i tifosi dell'Imoco Volley che al Palaverde ammirano una squadra perfetta dominare i quarti di finale di Coppa Italia, imponendosi sulle avversarie del Neruda Volley con un nettissimo 3-0.

Partita che parte subito molto bene grazie a un primo set dominato 25-16. Nel secondo le avversarie si fanno più agguerrite ma le Pantere tirano fuori gli artigli e dopo una lotta che sembrava non finire mai, riescono ad aggiudicarsi il set con il punteggio di 30-28. L'ultimo set è una passeggiata che si conclude 25-18 regalando all'Imoco il sogno delle Final Four di Coppa Italia. Un modo splendido di chiudere una giornata indimenticabile che si era aperta con la presentazione di Nicole Fawcett, 30 anni compiuti il 16 dicembre, opposto di razza con grandi esperienze nei campionati di mezzo mondo e nella nazionale USA. Una pedina fondamentale per proseguire nel migliore dei modi questa stagione ricca di soddisfazioni.