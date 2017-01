Coppa del Mondo di ciclocross a Fiuggi: il trevigiano Fontana protagonista tra i Junior

FREGONA Week end sugli scudi a Fiuggi (FR) per il Team Trentino Cross Selle Smp diretto da Daniele Pontoni. Una due giorni davvero impegnativa e suddivisa tra Coppa Italia giovanile e Coppa del Mondo per le categorie agonistiche della Uci. Bryan Olivo ha vinto, con la maglia del Comitato del friuli Venezia Giulia la gara esordienti, quinto posto per Asia Zontone tra le donne allieve sempre in maglia Friuli. Nono posto anche per il friulano Michele Chiandussi tra gli allievi e ventitreesimo Daniel Cassol per il Comitato Trentino. Entrambi gli allievi sono rimasti coinvolti in una caduta in partenza e un bravo particolare a Chiandussi che nonostante la caduta appunto è riuscito a recuperare posizioni ed entrare nei primi dieci dell'ordine d'arrivo.

Domenica l'importante prova di Coppa del Mondo con Filippo Fontana. Il trevigiano di Fregona, tra gli junior, ha condotto una gara d'autorità, giungendo quarto al traguardo. In gara è stato per buona parte in seconda posizione, ma, complice una scivolata, ha perso di un soffio il podio su un percorso diventato tracciato per veri equilibristi a causa della neve, del ghiaccio e del fango. Un percorso molto tecnico proprio per le condizioni del terreno e per alcuni tratti di lastricato che ha messo in difficoltà i corridori. Ottimo sedicesimo posto tra le open per Sara Casasola se si pensa che nelle donne open ha trionfato la regina Marianne Vos. Sara Casasola ha fatto parte sino al penultimo giro del gruppetto di Chiara Teocchi, ma è rimasta imbottigliata nei tratti a piedi e rallentata nella corsa da un incidente meccanico. Nadir Colledani invece non ha preso il via in quanto bloccato a casa dalla febbre. Domenica gran finale della stagione a Vittorio Veneto nell'ultima internazioale. Entro poche ore si conosceranno anche i nomi dei convocati per l'ultima prova di Coppa del Mondo. E poi si attende il Mondiale...