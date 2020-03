Coronavirus: il Basket Pieve '94 sospende gli allenamenti fino al 15 marzo

Alla luce del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di mercoledì 4 marzo, con particolare riferimento all'articolo 1, comma c), la ASD Basket Pieve '94 di Pieve di Soligo ha disposto l'immediata sospensione di ogni attività sportiva.

Come scritto nella nuova ordinanza infatti: "sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro". La ASD Basket Pieve '94, nella impossibilità di adempiere alle suddette misure di contrasto e contenimento, ha disposto l'immediata sospensione di ogni attività (anche gli allenamenti) per tutti i gruppi, dal Minibasket alla Serie C Silver, sino a domenica 15 marzo 2020 (compresa). Sarà cura della ASD Basket Pieve '94 aggiornare i propri tesserati sulle future disposizioni governative, sanitarie e/o sportive, ipotizzando comunque sin d'ora un prolungamento delle normali attività per tutto il mese di giugno 2020, a ristoro di queste convulse settimane.