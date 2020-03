Coronavirus, l'Ezzelina Volley non si ferma e continua gli allenamenti da casa

A causa dell'emergenza dovuta alla diffusione del virus Covid-19, le attività dell'Ezzelina Volley Carinatese sono ferme ormai da quasi un mese. Nonostante questo stop le Colibrì continuano ad allenarsi a casa, sotto la supervisione di tutto lo staff tecnico. "Allenamenti a distanza" con invio di schede, programmi e consigli da parte degli allenatori e resoconti testuali e video da parte delle ragazze. Il lavoro delle gialloblù continua incessante, sotto lo "sguardo tecnologico" dei tecnici, che nonostante la distanza continuano a spronare e supportare le loro ragazze.



Coach Marchetti ha fatto un piccolo resoconto delle ore di lavoro tenendo conto delle sessioni di preparazione fisica e tecnica. Da questa analisi risulta che nel mese di Marzo l'Under 16 Gialla, la squadra di coach Ghiotto e Baldin, è quella che complessivamente ha lavorato di più, seguita dall'Under 14 Blu e Under 18 Gialla. "Speriamo che tutto questo lavoro possa concretizzarsi in campo nel più breve tempo possibile. Ipoteticamente se si dovesse tornare ora a giocare facendo riferimento alle classifiche avulse di fine girone di andata di Eccelllenza, l'Ezzelina Volley Carinatese sarebbe protagonista in tutte le finali provinciali" fa sapere la società.



In Under 18 le Colibrì sfiderebbero infatti le gialloblù dell'Imoco Volley, in Under 16 la sfida sarebbe invece tra Ezzelina e il Fast Volley. La finalissima Under 14 si disputerebbe tra il Giorgione Pallavolo e Azzurra mentre la finale 3° e 4° posto vedrebbe la Colibrì fronteggiare, come in Under 16, il Fast Volley. La finale per il titolo Under 13 vedrebbe, infine, l'Ezzelina Volley Carinatese contro l'Azzurra.

