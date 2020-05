Coronavirus, annullata la Run 4 Children: appuntamento rimandato al 2021

L’emergenza coronavirus ferma anche la Run for Children: il prossimo 2 settembre non si correrà a Treviso la quarta edizione dell’evento solidale organizzato dall’Asd R4C. La manifestazione slitta direttamente al settembre del 2021. La data ipotizzata dagli organizzatori, per il prossimo anno, è venerdì 3 settembre. “Abbiamo riflettuto a lungo se andare avanti o meno con l’organizzazione della Run for Children 2020 – spiegano gli organizzatori Gian Luca Sacilotto, Fabio Simionato e Norma Pezzutto - Purtroppo l’emergenza sanitaria non è tale, a nostro avviso, da lasciar presupporre che un evento di questo tipo possa svolgersi in totale sicurezza. Sicurezza psicologica anche. Vogliamo che i partecipanti alla Run for Children si sentano tranquilli, felici e gioiosi, come è sempre stato e come deve essere. Il nostro interesse prioritario è la salute di tutti: la preoccupazione di non stare troppo vicini, di non potersi abbracciare, di non poter usufruire dei ristori in maniera tranquilla e quindi, in generale, l’idea che non ci sia un clima “sicuro” e rilassato al 100% ci ha fatto decidere di posticipare l’evento al 2021. Riteniamo anche eticamente corretto liberare i nostri sponsor dall’impegno per quest’anno”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Run for Children è nata con lo scopo di raccogliere fondi per “Giocare in corsia”, l’iniziativa della LILT che dal 1994 è impegnata con quasi 200 volontari per portare il gioco nei reparti di pediatria degli ospedali di Treviso e Conegliano. L’emergenza Coronavirus aveva spinto gli organizzatori di Run for Children a diversificare gli obiettivi di solidarietà connessi all’edizione 2020: da qui, il progetto di donare il 50% del ricavato delle iscrizioni all’ospedale di Treviso, in prima fila nella lotta al Covid-19. L’annullamento dell’edizione 2020 non sposta comunque l’obiettivo: “Le iscrizioni restano attive attraverso il portale B4RUN SERVICE, all’indirizzo www.b4run.com – aggiungono gli organizzatori della Run for Children -.Chi si è già iscritto può decidere se trasferire l’iscrizione al 2021, se richiedere la restituzione della quota, oppure se donare ora per il 2020 e, da settembre, iscriversi all’edizione 2021, facendo una seconda donazione. A settembre, chiusa idealmente l’edizione 2020, faremo comunque la donazione di quanto raccolto: metà alla LILT-Giocare in corsia e metà all’ospedale di Treviso”.