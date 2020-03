Caos Coronavirus in Veneto: Benetton Rugby e Treviso Basket sospendono le attività

Il Benetton Rugby, preso atto delle ultime disposizioni governative in merito alle misure di contenimento del Coronavirus, ha comunicato di voler prolungare sino a domenica 22 marzo la sospensione di ogni tipo di attività agonistica riguardante la prima squadra. Ulteriori provvedimenti e/o prolungamenti verranno presi in considerazione dell’evolversi della situazione. Nonostante la possibilità di proseguire l’attività sportiva attenendosi scrupolosamente alle norme igieniche necessarie per contenere il rischio di diffusione del virus, il club biancoverde ha difatti comunque preferito prendere questa decisione per preservare i propri tesserati e le loro famiglie in attesa degli sviluppi quotidiani. "Il Benetton Rugby intende infine comunicare che l’attività lavorativa dei dirigenti e del personale continuerà ad essere svolta in modalità smart working e si precisa che l’attività del settore giovanile e femminile rimarrà invece sospesa sino al 3 aprile come da disposizioni CONI. Distanti ma uniti ripartiremo insieme!" fa sapere la dirigenza.

Inoltre, in merito alle notizie provenienti da Pesaro che riportano due casi di Coronavirus per due tesserati della società marchigiana di basket, che come afferma il Presidente della VL Pesaro Ario Costa in una nota ufficiale "non sono positivi nel modo più assoluto giocatori e componenti dello staff tecnico, comprensivo di tutto il settore giovanile", la De' Longhi Treviso Basket ha comunicato che:

- in ogni caso nelle ore trascorse sabato 7 marzo a Pesaro prima del rientro in serata a Treviso gli atleti della squadra e i componenti dello staff non hanno avuto alcun contatto fisico con giocatori o altro personale della VL Pesaro, rispettando sempre le procedure di contenimento e prevenzione;

- la società ha sospeso fino al 17 marzo ogni attività di allenamento (anche se sarebbe stato possibile per gli atleti agonisti in base all'ultimo DPCM), aderendo all'indicazione riassunta nell'hastag #iorestoacasa;

- dal 21 febbraio scorso lo staff medico della società monitora quotidianamente la situazione e le condizioni di salute di staff e squadra.

"La De' Longhi Treviso Basket è particolarmente vicina alla società VL Pesaro a cui va tutta la solidarietà e l'incoraggiamento" panno sapere dalla dirigenza della TVB.