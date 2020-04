Coronavirus: per il Benetton sospensione degli allenamenti fino al 3 maggio

In seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato venerdì 10 aprile, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Benetton Rugby ha in queste ore comunicato di aver prolungato lo stop di ogni tipo di attività agonistica riguardante la prima squadra sino a domenica 3 maggio. Come già avvenuto nelle passate settimane, al fine di preservare la salute dei propri tesserati, delle loro famiglie e dell’intera comunità, i Leoni continueranno a seguire quanto disposto dalle autorità governative. Ulteriori provvedimenti e/o prolungamenti verranno presi in considerazione dell’evolversi della situazione.

