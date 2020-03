Allarme Coronavirus in tutta Europa: sospesa la stagione di Guinness PRO14

La stagione corrente di Guinness Pro14 è stata sospesa in risposta all’evoluzione del diffondersi di COVID-19. PRO14 è una manifestazione internazionale, i viaggi oltre confine sono inevitabili e questo comporta delle situazioni uniche e sfidanti. I Governi delle varie Federazioni coinvolte nel torneo hanno già posto in essere chiare direttive e restrizioni circa attività pubbliche e, di conseguenza, la decisione di sospendere la competizione "risulta appropriato ed è quindi nel migliore interesse di tutti che in questo momento le partite non vengano disputate" fa sapere il board internazionale.



"La salute e la sicurezza di tutti i nostri giocatori, squadre, staff e tifosi è cruciale ed è nel miglior interesse di tutti che non si disputino partite in questo momento". La sospensione è stata determinata dal board di Celtic Rugby DAC e rimarrà oggetto di costante revisione. Il Direttore del Torneo PRO14 David Jordan ha dichiarato: “Abbiamo preso questa decisione con il welfare dei giocatori e la sicurezza dei nostri tifosi quali imprescindibili priorità. Con una situazione in evoluzione in cinque nazioni che prendono parte al Guinness Pro14 è importante prendere una decisione chiara, coerente con le indicazioni dei vari Governi coinvolti”.

La ripresa della stagione 2019/20 sarà oggetto di costante revisione. Ad oggi PRO14 Rugby si è assicurato un flusso di informazioni e indicazioni costantemente aggiornato da parte delle autorità locali e nazionali attraverso le federazioni membre del Regno Unito, Irlanda, Italia e Sudafrica. Questo costante monitoraggio si protrarrà per l’intera durata della sospensione. Questa è un’azione senza precedenti per il torneo e ad oggi non è possibile fornire una data certa per la conclusione della manifestazione. In linea con le nostre disposizioni durante l’epidemia, PRO14 Rugby fornirà ulteriori aggiornamenti sulla sospensione quando nuove informazioni saranno disponibili.