Coronavirus, iniziativa "distanti ma vicini": solidali anche gli atleti del Tennis Club Ostani

Alcuni giocatori del gruppo agonistico del Tennis Club Gastone Ostani di Montebelluna in questi giorni hanno partecipato all'iniziativa nazionale #distanimavicini postando una foto che li ritrae a casa con la propria racchetta in mano. In evidenza le nostre ragazze, in onore di tutte le donne che lavorano in trincea contro questo nemico invisibile. Tra loro ci sono le campionesse Maria Elena Camerin (ex professionista del tennis, in passato tra le prime 50 al mondo della classifica WTA) e Martina Ruzickova (professionista del ciclismo su strada). Inoltre, hanno partecipato all'iniziativa anche due splendidi bambini che con la loro passione hanno vinto il campionato provinciale di categoria Under 10. Quando tutto sarà finito, ed il circolo Tennis Ostani potrà riaprire, la società effettuerà delle promozioni per tutti gli operatori sanitari dell'ospedale San Valentino di Montebelluna, da subito in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni TrevisoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di TrevisoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery