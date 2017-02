Terzo appuntamento con Igor Cassina: per lui 36 km di allenamento sabato a Conegliano

CONEGLIANO Questa volta i chilometri, in attesa dell'esordio sui 42,195 km, saranno 36. Questa la distanza che Igor Cassina percorrerà sabato 11 febbraio insieme all'allenatore Roberto Cignarale e ai podisti che vorranno accompagnarlo per il terzo e ultimo appuntamento del "Corri con Igor" in preparazione del debutto alla Treviso Marathon di domenica 5 marzo. Dopo il successo dell'ultimo allenamento collettivo, quello di sabato 21 gennaio, quando circa 50 runner si erano radunati nella sede dell'Atletica Silca Conegliano per accompagnare l'ex ginnasta, campione olimpico di Atene 2004 alla sbarra, ora il terzo incontro, un test sui 36 chilometri.

"Sabato, con il terzo allenamento collettivo, al quale spero partecipino in tanti come l'ultima volta, avremo la possibilità di affrontare insieme l’ultimo lungo, su una distanza, i 36 chilometri, che ci proietterà vicino alla meta - commenta Igor Cassina - l’obiettivo, concordato con il mio allenatore Roberto Cignarale, è quello di completare una mezza maratona a un ritmo di 20-30” più veloce rispetto al ritmo gara fissato per la maratona. Fino a oggi posso dire che le aspettative non sono state disattese, sono riuscito a correre 4’00” al chilometro sulle ripetute, 47’ sui 10 chilometri…e proprio domenica 5 febbraio nella piovosissima Portofino, ho partecipato alla Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle, portando a casa un ottimo risultato, ovvero correndo a 5’00” al chilometro. La mezza maratona mi piace come distanza, forse è la mia preferita ma aspetto a dirlo".

Il ritrovo è fissato alle ore 9 sempre nella sede dell'Atletica Silca Conegliano in via Maset 16/A (zona stadio comunale), con partenza prevista per le ore 9.30. Il percorso sarà prevalentemente pianeggiante su varie distanze (sarà aperto a tutti i podisti, anche a chi non sta preparando la maratona, e si completerà su giri da 10, 15, 20, 30 e 36 km). Sono previsti ristori in partenza e arrivo e lungo il percorso, deposito borse e possibilità di usufruire degli spogliatoi e delle docce nella sede dell'Atletica Silca. Il percorso scelto dagli insegnanti di educazione fisica e tecnici Fidal di atletica leggera, Luciano Zanardo e Piero Faganello, istruttori del settore master dell'Asd Treviso Marathon, si sviluppa principalmente nella zona dei San Fris a Soffratta di Mareno. In gran parte asfaltato (c’è solo un tratto sterrato di circa 1,7 km, che è scorrevole anche in condizioni di maltempo) e lontano dal traffico, il tracciato offrirà al gruppo la possibilità di allenarsi in tutta tranquillità. Il tecnico Cignarale è a disposizione per tutti coloro che volessero, pronto a costruire un programma di allenamento ad hoc, come il “metodo NeXt 42,195”. Per informazioni e prenotazioni scrivere a iscrizioni@trevisomarathon.com o contattate direttamente Cignarale ai seguenti recapiti: roberto.cignarale@nextrunningtorino.it oppure 3930218503.