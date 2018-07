CONEGLIANO VENETO Corri in rosa 2018: aperte le iscrizioni per l’evento tutto al femminile firmato Maratona di Treviso. Obiettivo 10.000 maglie rosa a colorare le vie di San Vendemiano e la Calpena per un messaggio concreto di solidarietà. Domenica 18 novembre (partenza alle ore 10.00 di fronte al municipio di via De Gasperi) si correrà l’edizione numero cinque. Un traguardo importante per la prima corsa del Triveneto esclusivamente dedicata alle donne nata nel 2014. L’anno scorso l’emozione è stata grandissima con 8.000 donne in corsa, in cammino o in camminata con i bastoncini del nordic walking sui 5 o sui 10 km per testimoniare la loro vicinanza alle donne che lottano contro il tumore al seno. In tante infatti hanno scelto di esserci per contribuire al pagamento (tramite Maratona di Treviso) delle rate del mammografo acquistato dall’associazione Renzo e Pia Fiorot e installato nell’ospedale Santa Maria dei Battuti di Conegliano, dove è utilizzato dall’Ulss 2 Marca Trevigiana per lo screening.

La quinta edizione promette non una sola mattinata tutta rosa, quella di domenica, ma un intero weekend che sarà dedicato alle donne, con l’anteprima, “Aspettando la Corri in rosa”, nella giornata di sabato. Stanno infatti nascendo diverse iniziative che a breve verranno rese note. Di certo c’è che gli organizzatori hanno alzato il tetto massimo di partecipanti, portandolo a 10.000. “L’anno scorso in tante sono rimaste fuori - commenta Aldo Zanetti, amministratore unico di Maratona di Treviso - non potevamo non impegnarci per far correre ancora più donne a San Vendemiano. Il nostro impegno è quello di pagare anno dopo anno le rate del mammografo e per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutte. La quinta edizione, si arricchisce giorno dopo giorno, di proposte. Nel giorno precedente la Corri in rosa ci sarà una sorta di “Aspettando la Corri in rosa” con diverse iniziative che a breve sveleremo”.

L’entusiasmo attorno alla Corri in rosa è grande, grandissimo. La voglia di esserci, di partecipare, di contribuire a questa manifestazione cresce, tanto che diversi sono già i partner che hanno scelto di correre al fianco di Maratona di Treviso: hanno già dato la propria adesione Manuel Caffè, Il Tulipano, Banca Prealpi, Bluvacanze Agenzia Conegliano, Farmacia Carli, Karhu, Raxy Line, Biemmereti - Sogno Veneto, Acqua Minerale San Benedetto, Lazzaris, Perlage Winery, Mercato delle Occasioni, Piovesana Biscotti, Silca Spa, Fratelli Amadio, Centro Frutta Conegliano, Newline Trasporti, Scatolificio Sarcinelli.

Sono inoltre aumentati i punti raccolta, al momento 18, dislocati tra le provincie di Treviso, Belluno e Pordenone. A fare la parte del “leone” è Il Tulipano. In provincia di Belluno, ci sono Il Tulipano in via Rizzarda 22 a Feltre; in provincia di Treviso Farmacia Carli in viale Istria 50 a Conegliano, Bluvacanze in Corte delle Rose 30 a Conegliano, Il Tulipano in viale Italia 311 a Conegliano, Il Tulipano in via Giovanni Pezzulo a Oderzo, Joy Club in via Italia 141 a San Vendemiano, Il Tulipano in via Dante Alighieri 126 a Spresiano, Il Mercato delle Occasioni in via Caduti sul Lavoro 36 a Susegana, Art & Fantasy in piazza San Francesco 16 a Vittorio Veneto, Il Tulipano in via Treviso presso lo Zero Center a Zero Branco; in provincia di Pordenone Il Tulipano di via Sacile 1/A ad Aviano, di via G. Verdi 16 ad Azzano Decimo, di via XXIV maggio 2a Casarsa della Delizia, di via Giotto 8-6 a Cordenons, di Corso Italia 2 (località S. Antonio) a Porcia, di via Prasecco 17 a Pordenone, di via Pier Fortunato Calvi 1 a Sacile e di via Oberdan (centro commerciale “Al Parco”) a San Vito al Tagliamento.

Le iscrizioni, già aperte, chiuderanno mercoledì 31 ottobre 2018 oppure al raggiungimento delle 10.000 partecipanti. La quota di partecipazione è fissata in 15,00 euro per le iscritte dai 6 anni in su (compiuti alla data della manifestazione) e in 8,00 euro per le iscritte sotto i 6 anni. La quota di iscrizione comprende: Assicurazione RCT e infortunio, pettorale personalizzato, ristoro lungo il percorso, ristoro finale rinforzato, t-shirt ufficiale della manifestazione (garantita per le prime 10.000 iscritte), pasta party. L’iscrizione potrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

Online, tramite il servizio ENDU con pagamento con carta di credito o bonifico (prevede commissioni variabili in base al tipo di pagamento scelto);

Via fax od email, inviando la scheda di iscrizione accuratamente compilata e firmata, unitamente alla ricevuta di versamento della quota con bonifico bancario a corrinrosa@trevisomarathon.com od al numero di fax 0438 413475;

Presso gli uffici di Maratona di Treviso scrl al seguente indirizzo: via Martiri delle Foibe 18/B, Z.I. Scomigo, 31015 Conegliano (TV). Orari: lun-ven dalle 08.00 alle 17.00 orario continuato;

Presso gli stand di Maratona di Treviso presenti ai vari eventi sportivi e fieristici;

Presso i punti iscrizione autorizzati con pagamento in contante entro il 16/10/2018.

Il pagamento tramite bonifico bancario deve essere effettuato sul c.c. intestato a: A.S.D. Trevisomarathon, IBAN: IT10M0890461620009000014574 Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Causale: Iscrizione Corri in Rosa 2018 + nome della persona iscritta/gruppo. Ora, alle donne non resta che iscriversi e tenersi pronte per indossare la maglia rosa diventata simbolo di una forza grandissima. Quella delle donne per le donne.