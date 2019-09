Corri in rosa 2019: superata quota 2000 iscritte

Partita la lunga volata rosa. Non stiamo parlando del Giro d’Italia, ma della Corri in rosa, la corsa delle donne per le donne che tra meno di due mesi si svolgerà a San Vendemiano.

Le iscrizioni per la manifestazione unica nel suo genere, che nel 2014 ha lanciato questo speciale movimento tutto al femminile che fa della solidarietà la sua linea guida (facendo da apripista per molti altri eventi nel Triveneto), hanno già superato quota 2000. Domenica 17 novembre a San Vendemiano si terrà infatti la sesta edizione della manifestazione ludico motoria firmata Maratona di Treviso. Lo scorso anno la città e le lievi pendenze della Calpena furono prese d’assalto da oltre 8mila donne, che in corsa, in cammino o in camminata con i bastoncini del nordic walking su uno dei due percorsi, di 6 e di 12 km hanno scelto di esserci per testimoniare la loro vicinanza alle donne che lottano contro il tumore al seno. In tante infatti hanno scelto partecipare e contribuire così al pagamento (tramite Maratona di Treviso) delle rate del mammografo acquistato dall’associazione Renzo e Pia Fiorot e installato nell’ospedale Santa Maria dei Battuti di Conegliano, dove è utilizzato dall’Ulss 2 Marca Trevigiana per lo screening. La strada è lunga, ma anno dopo anno, il cuore generoso delle donne batte sempre più forte. Indossando l’ambita maglietta dell’evento cammineranno o correranno al “grido” della forza di volontà e della speranza. Come sempre per le partecipanti ci sarà il pasta party e, novità di quest’anno, il service foto: per tutte le partecipanti sarà realizzato infatti gratuitamente un servizio foto personalizzato (per accedere alle proprie foto sarà necessario utilizzare il codice riportato sul proprio pettorale). La quota di partecipazione è di 16 euro per le iscritte dai 6 anni in su (compiuti alla data della manifestazione) e di 9 euro per le iscritte sotto i 6 anni. Le iscrizioni chiuderanno il 31 ottobre o prima, in caso di raggiungimento di quota 10mila.

È possibile iscriversi online seguendo le indicazioni riportare sul sito di Corri in Rosa, nella sede di Maratona di Treviso (via Martiri delle Foibe 18/B, nella zona industriale di Scomigo, a Conegliano) o nei seguenti punti raccolta a Conegliano (Farmacia Carli, viale Istria 50; Erboristeria Clorofilla, viale XI febbraio 50; il Tulipano, viale Italia 311), a Pianzano (Gelateria S. Lorenzo, via S. Urbano 140), a Sacile (Kona.3, Campo Marzio 6°), a San Vendemiano (La Lira Coffee, via Alcide De Gasperi 45; Joy Club, viale Italia 141; Atl-Etica San Vendemiano, via Maniach 31), a Treviso (Un Sesto Acca, via IV novembre 84b), a Vittorio Veneto (Art & Fantasy, Piazza San Francesco 16; Bar alle Piscine da Veronica, Piazza Aldo Moro 6). Sono inoltre attivi i punti raccolta iscrizioni presso i negozi il Tulipano di: Aviano, Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons, Porcia, Pordenone, Sacile e San Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone; Oderzo, Spresiano e Zero Branco in provincia di Treviso e Feltre in provincia di Belluno.