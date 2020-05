La "Corritreviso" costretta a cambiare data per il Covid: appuntamento al 21 agosto

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ferma anche la Corritreviso. La 31^ edizione della classica kermesse cittadina, con partenza e arrivo in Piazza dei Signori, era in programma per venerdì 12 giugno. Ma gli organizzatori hanno deciso di rinviare l’appuntamento alla seconda parte dell’estate: la data prescelta, coronavirus permettendo, è venerdì 21 agosto. “Il protrarsi dell’emergenza non ci ha purtroppo lasciato alternative - spiega Enrico Caldato, presidente dell’Asd Corritreviso - Stiamo attendendo la definizione dei protocolli di sicurezza che verranno richiesti agli organizzatori delle corse su strada, ma cerchiamo di essere ottimisti: la Corritreviso, prevedendo già di suo partenze differenziate, ha la possibilità di garantire un sufficiente distanziamento interpersonale”.

Lo slittamento di oltre due mesi permetterà agli organizzatori di ridisegnare l’evento sulla base delle nuove normative, garantendo il massimo della sicurezza agli atleti. “Abbiamo già comunicato la richiesta di cambiamento di data in Comune e in Federazione – continua Caldato - Il 21 agosto ci sembra una collocazione appropriata ed essendo un venerdì non ci saranno neppure problemi di sovrapposizione ad altre corse. Vorrà dire che per la prima volta, in 31 anni, la Corritreviso si svolgerà in estate. Sarà una piacevole novità e anzi speriamo che l’evento, passata l’emergenza, possa dare una mano alla rinascita della città”.

Le iscrizioni, aperte dall’inizio di marzo, proseguiranno senza interruzioni attraverso il sito www.corritreviso.it. Il 12 giugno, data originaria della 31^ Corritreviso, non trascorrerà comunque senza una sfida all’insegna del running. Quel giorno, infatti, si svolgerà una Corritreviso virtuale, che verrà lanciata a breve e avrà caratteristiche del tutto innovative. Non si correrà in Piazza dei Signori, ma il divertimento è ugualmente garantito.