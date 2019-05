Torna la "5 alle 5": gli iscritti alla corsa sono già 1500

Treviso punta la sveglia all'alba: venerdì 7 giugno torna la “5 alle 5”, l’ormai tradizionale corsa in orario antelucano che tanto successo ha incontrato nelle prime quattro edizioni, sino ad arrivare ai 2500 partecipanti dell’anno scorso.

La formula è vincente: sveglia in piena notte, ritrovo sulle mura cittadine, 5 chilometri di corsa in libertà lungo le vie del centro storico e poi al lavoro. Quella del 2019, dopo l’edizione bagnata del 2018, promette di essere un altro appuntamento da record. «A un mese dall’evento siamo già a 1500 iscritti, il 15% in più rispetto allo stesso periodo del 2018 – spiega l’ex maratoneta azzurro Salvatore Bettiol, organizzatore dell’evento insieme allo staff della Mezza di Treviso - L’anno scorso abbiamo preso la pioggia, con un temporale che si è scatenato poco dopo del via, ma è stato lo stesso divertente. Sempre più gente si avvicina alla ‘5 alle 5’. Il successo mi ha convinto ad allargare l’iniziativa: il 5 luglio organizzeremo l’evento anche a Padova. Sarà un’altra grande festa, le iscrizioni sono già aperte». La “5 alle 5” significa anche colazione di gruppo, con caffè e brioche per tutti, una volta tagliato il traguardo. Non solo: l’iscrizione comprende l’omaggio di una splendida t-shirt tecnica (che per l’edizione 2019 sarà di colore rosso) realizzata da Diadora, tradizionale sponsor dell’evento trevigiano, quest’anno affiancato dal negozio Sportler.