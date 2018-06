Corsa in montagna, i ragazzi di Vittorio Atletica in grande spolvero a Saluzzo

VITTORIO VENETO Vittorio Atletica in grande spolvero ai campionati italiani di corsa in montagna. La prima prova tricolore, domenica a Saluzzo (Cuneo), ha messo in evidenza i giovani Simone Masetto e Alderico Tonin. I due trevigiani sono giunti rispettivamente quarto e quinto sui 6,5 chilometri della gara juniores. Grazie alle loro prestazioni, Vittorio Atletica si è anche imposta nella classifica di categoria per società.

Nella stessa categoria, nono posto di Jacopo Piazza (Tornado). Sara Mazzucco è giunta ottava tra le juniores, trascinando la Dolomiti Belluno al sesto posto di società. Nella gara assoluta, 14^ piazza individuale per Simone Gobbo (Tornado). Mentre la Dolomiti è giunta 12^ tra le società, grazie al 22. posto di Filippo Barizza e al 56. posto di Giorgio Dell’Osta Uzzel. La seconda e decisiva prova del campionato italiano di corsa in montagna si svolgerà ancora in Piemonte, a Tavagnasco (Torino), il 22 luglio. Mentre il movimento azzurro della specialità lancia il conto alla rovescia in vista degli Europei di Skopje (Macedonia) del 1° luglio.