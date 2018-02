Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Introduzione all’Orienteering, dedicato a chi, ragazzi e adulti, voglia avvicinarsi a questo splendido sport: lo sport per chi ama stare all’aria aperta, per chi ama la natura, lo sport dei boschi (come normalmente è conosciuto) ma anche lo sport che si può praticare in città, lo sport dove non sarai mai in panchina... La data del primo incontro, gratuito, è il 10 Marzo alle ore 14.30 presso la Casa Scout di Treviso Anna e Franco Feder, Via Borgo Furo di Santa Bona 64/d, Treviso. Le date seguenti (ne prevediamo altre tre, con cadenza mensile) e le modalità per la continuazione del corso saranno comunicate in occasione del primo incontro.