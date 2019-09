Treviso Basket sfida Cremona fuori casa, prima trasferta in Serie A

Dopo l'esordio amaro al Palaverde contro Milano, la De Longhi Treviso Basket parte per Cremona dove domenica alle 19 al PalaRadi affronterà la Vanoli nella seconda giornata della Serie A.

Entrambe le squadre ancora senza punti in classifica, stante la sconfitta di giovedì di Treviso e il turno di riposo per la squadra di coach Sacchetti. La squadra trevigiana dovrà fare a meno di capitan Imbrò, fermo da tempo per il problema alla coscia destra, e di Davide Alviti colpito giovedì da una distorsione che verrà valutata dopo gli esami strumentali. Previsti almeno un centinaio di tifosi al seguito. Arbitri dell'incontro: Perciavalle, Vicino e Capotorto. Diretta su Eurosport Player (in streaming web su abbonamento) e aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instagram di Treviso Basket, che trasmetterà anche le interviste post partita.

Lorenzo Uglietti, guardia di Treviso, commenta il match con queste parole: «Giovedì al Palaverde abbiamo avuto un bell'assaggio di cosa vuol dire la Serie A, e adesso guardiamo alla prima trasferta a Cremona. Dovremo ripartire dai primi 20 minuti con Milano e andare lì a giocare con una mentalità aggressiva, giocando intensi in difesa e provando a correre un po' di più mettendo coraggio e sfrontatezza. Vogliamo riscattarci, ma sappiamo la forza di Cremona che è un gruppo collaudato e ha già dimostrato tutto il suo valore con giocatori di alto livello come Diener e tanti altri. Ci vorrà tanta aggressività e capacità di reagire alle difficoltà che avremo durante il match».