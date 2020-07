Sfida virtuale al cronometro: tutto pronto per la Cronorun del Montello

E’ quasi l’ora. Quest’anno la Cronorun del Montello ha davvero un sapore speciale: certo, non è una vera e propria gara, per l’edizione ufficiale bisognerà attendere il 2021, ma intanto dal 3 al 5 luglio si potrà comunque prendere parte all’evento in maniera virtuale, attraverso la nuovissima app RunBull per sentirsi parte di una manifestazione che ormai è entrata nel cuore di tanti, non solo veneti.

Ricordiamo rapidamente di che cosa si tratta: dalle 16 di venerdì e fino a domenica alle ore 12 si potrà prendere parte alla gara dove si vuole, al Nord come al Sud dell’Italia, l’importante è affrontare un percorso di 1.800 metri con un dislivello positivo di almeno 100 metri, esattamente com’è quello che è entrato nella storia a Nervesa della Battaglia. Molti hanno già aderito (d’altronde la partecipazione è gratuita, basta registrarsi sulla app) e molti stanno pensando di farlo, perché appena si sarà effettuato il proprio test cronometrato dopo aver registrato tutti i parametri sul proprio Gps, si entrerà automaticamente in classifica.

A dir la verità, le classifiche saranno due, una relativa alla gara e un’altra in combinata con un evento da anni gemellato con la CronoRun del Montello, ossia la Cronoscalata al Tuscolo, gara inizialmente programmata per il 15 marzo, poi spostata al 12 luglio e infine, come avvenuto per la prova veneta, annullata nella sua forma originaria e trasformata in una manifestazione Virtual, prevista tra sabato 11 e domenica 12 luglio con le stesse modalità della gara trevigiana. Una ragione in più per mettersi alla prova; intanto agli organizzatori, insieme alle adesioni di personaggi di spicco come il vincitore dell’ultima Cronorun Paolo Zanatta, di Alvaro Zanoni, Mirko Signorotto e Oscar Tocchetto, stanno giungendo molte richieste per effettuare il proprio test sul percorso originario della CronoRun, cosa fattibile rispettando naturalmente il codice della strada e le disposizioni sanitarie previste dal protocollo antiCovid. Potrebbe esserci una maggiore dimostrazione d’amore verso la CronoRun?