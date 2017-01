Cross di Capodanno a Scorzè: negli Juniores vince ancora il trevigiano Filippo Fontana

FREGONA Prima vittoria stagionale per Elena Leonardi della Trentino Cross Selle Smp tra le donne open al ciclocross del Capodanno a Scorze'. Elena Leonardi trentina di Cles ha condotto una gara di autorità domando la bicicletta su un terreno molto insidioso e che ha messo fuori gioco le dirette e più temibili avversarie. Vittoria anche per il trevigiano Filippo Fontana tra gli juniores. Per lui una gara condotta in testa dal primo all'ultimo metro di gara. Ottima prova anche per il tricolore under23 Nadir Colledani. Quinto al traguardo alle spalle di uno scatenato Marco Aurelio Fontana e primo tra gli under23. Gara sfortunata per Marco Ponta giunto comunque undicesimo all'arrivo. Per lui una caduta e nuovamente problemi al ginocchio già compromesso in una precedente caduta a fine novembre. Seconda piazza per la junior Sara Casasola frenata in partenza da un incidente mecca nico.



Vittoria invece tra gli esordienti per il forte Bryan Olivo pure campione italiano in carica su strada. Tra gli allievi del secondo anno quinta piazza per Michele Chiandussi in forte recupero dopo le sfortune dell'ultimo periodo. Quarto tra gli allievi del primo anno Daniel Cassol. E secondo gradino del podio tra le donne allieve per Asia Zontone. Ed ora si pensa al prossimo fine settimana con i campionati italiani di Trebaseleghe.