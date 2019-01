Cross Città della Vittoria: oltre milletrecento atleti sulla linea di partenza

Un’area Fenderl pacificamente invasa dai colori delle maglie di 1351 atleti. Tanti sono infatti gli iscritti al cross Città della Vittoria che domenica 27 gennaio animerà l’angolo verde a ridosso del centro città di Vittorio Veneto.

Alla regia, Silca Ultralite Vittorio Veneto che con questo evento apre ufficialmente la stagione organizzativa 2019. La trentaquattresima edizione della manifestazione di corsa campestre sarà valida come seconda prova del campionato di società regionale giovanile, assoluto e master (prima fase del campionato nazionale assoluto) e coinvolgerà atleti delle categorie Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master maschili e femminili. Molto numerose proprio le categorie giovanili, con le Ragazze (196) e Cadette (191) più numerose dei maschi (i Ragazzi sono 184 e i Cadetti 189). Tantissimi anche i master, soprattutto maschili con ben 212 iscritti (dagli SM35 agli SM85), con il veterano Benvenuto Pasqualini, classe 1934 a “capitanare” il movimento. A livello assoluto si rinnoverà la sfida tra Simone Gobbo (Trevisatletica) e Luca Solone (Atletica Biotekna Marcon), primo e secondo nel cross di Galliera Veneta due settimane fa. Al femminile, la sfida sarà tutta da podio, con al via le prime tre di Galliera, Ilaria Bonetto (G.A. Bassano), Giovanna Ricotta (Boscaini Runners) e Sonia Lopes Conceicao (Boscaini Runners). In chiave Silca, attesa per i tre Juniores, Abel Campeol (primo sempre a Galliera), Andrea Mason e Filippo Pradella. Guardando invece alle classifiche di società, di sicuro le società trevigiane, che “giocheranno” in casa, cercheranno di mettersi in luce. Accanto agli atleti agonisti, ci saranno anche i bambini delle scuole elementari (dai 6 ai 10 anni) che proveranno l’emozione di una “gara” con la “Corri libero sui prati”, la manifestazione ludico motoria di 500 metri appositamente pensata per loro. Per i primi cento in dono la t-shirt con il disegno “firmato da Giulia Zoppas, una piccola triathleta di casa Silca Ultralite Vittorio Veneto. Per partecipare è possibile anche l'iscrizione sul posto la mattina della manifestazione.

«Domenica saremo davvero tantissimi – dice Aldo Zanetti, presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto – fa piacere recepire, in particolare, la grande partecipazione di Ragazzi e Ragazze e Cadetti e Cadetti. Sarà bello vedere questi confrontarsi tra i saliscendi dell’area Fenderl, a contatto dalla natura. E spero ci siano anche tanti piccolini delle elementari per la Corri libero sui prati, per allontanarli qualche ora dalla tecnologia imperante e far loro ritrovare il gusto di correre proprio sui prati. A livello “agonistico”, ci saranno praticamente tutti i migliori atleti del Veneto. Mi aspetto delle gare spettacolari, con i nostri saliscendi e le nostre curve a fare selezione». Il programma di domenica 27 gennaio è il seguente: alle 8.30 il ritrovo di giurie e concorrenti, alle 10.00 il via delle categorie MM35-40-45-50 e 55 (master maschili) che si confronteranno sui 6 km, alle 10.30 spazio a tutte le MF (master femminili) e agli MM60 e oltre che affronteranno un percorso di 4 km. Poi spazio ai giovani: alle 10.50 ci sarà la partenza delle Ragazze (1 km), alle 11.00 quella dei Ragazzi (1 km), alle 11.10 il via delle Cadette (2 km) e alle 11.20 dei Cadetti (2 km). Alle 11.40 toccherà alla “Corri libero sui prati”. Alle 12.00 spazio alle Allieve sulla distanza di 4 km. Alle 12.25 partirà la batteria dedicata ad Allievi e Juniores femminili, che gareggeranno su un tracciato di 5 km. Alle 12.55 start per Juniores maschili e Promesse e Seniores femminili sui 7 km. Alle 13.30 il via dell'ultima gara, quella riservata alle Promesse e ai Seniores maschili che si daranno battaglia su un percorso di 10 km. Il cross Città della Vittoria sarà trasmesso in diretta streaming su www.sportnelweb.it con il coordinamento del giornalista Lucio Dal Molin e il commento tecnico di Lionello Bettin e Piero Faganello. Per informazioni telefonare a 0438-413417.