Domenica a Falzè di Piave torna il Cross del Pedrè: record di iscritti per la terza edizione

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Domenica 4 febbraio, a Falzè di Piave, frazione di Sernaglia della Battaglia, organizzato dalla società Atletica Sernaglia (Domenico Giacometti, tel. 347-4257157), si terrà il terzo Cross del Pedrè.

Gli iscritti per la manifestazione hanno già raggiunto quota 850, valida come terza prova dei campionati regionali di società per il settore promozionale e master. Per le categorie giovanili (cadetti e ragazzi) il 3° Cross del Pedrè è valido come tappa finale del campionato di società: le gare saranno dunque decisive per l’assegnazione dei titoli. Per i master sono invece in palio i titoli regionali individuali. Di contorno, prova per esordienti A riservata ai tesserati della provincia di Treviso. Il programma della manifestazione. Ore 9.20: master masch. da SM35 a SM55 (6 km). 10: master masch. SM60 e oltre; master femminili tutte le categorie (4 km). 10.30: ragazze (1 km). 10.40: ragazzi (1,5 km). 10.50: cadette (2 km). 11.05: cadetti (2,5 km). 11.20: esordienti A femm. (500 metri). 11.30: esordienti A masch. (500 metri).