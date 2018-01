Domenica all'insegna dell'atletica a Vittorio Veneto: torna il Cross della Vittoria

VITTORIO VENETO Il weekend veneto è pronto a offrire grande spettacolo sui prati della Marca trevigiana. Domenica 28 gennaio, a Vittorio Veneto, organizzato da Silca Ultralite, va in scena il 33° Cross Città della Vittoria.

Il più classico appuntamento della stagione veneta sui prati coincide con la seconda prova dei tre campionati regionali di società (assoluto, promozionale e master), oltre a rappresentare la prima prova di qualificazione per i campionati italiani, in programma il 10 e 11 marzo a Gubbio, in concomitanza con l’ormai tradizionale Festa nazionale del cross. Due settimane dopo il debutto regionale di Galliera Veneta, l’appuntamento vittoriese, sul classico percorso dell’area Fenderl, proporrà una partecipazione da record: ben 1.325, infatti, gli iscritti alle gare di campionato. Tra i prati vittoriesi Ragazzi e Ragazze, Cadetti e Cadette, Allievi e Allieve, Juniores maschili e femminili, Promesse maschili e femminili, Seniores maschili e femminili e Master maschili e femminili: in totale 1325, ben 800 delle categorie giovanili. Alla regia, Silca Ultralite Vittorio Veneto che inaugura con questo classico appuntamento invernale le fatiche organizzative del 2018.

Interessanti le sfide in campo assoluto. Al femminile, le trevigiane Valentina Bernasconi (Atletica Mogliano), atleta vittoriese e Michela Zanatta (Atletica Ponzano) dovranno vedersela, tra le tante, con l’under 23 vicentina Rebecca Lonedo. Al maschile, atteso l’altro atleta vittoriese, ma in forza all’Atletica Dolomiti Belluno, Martino De Nardi con il compagno di squadra il ruandese Primien Manirafasha, quarto la scorsa settimana al Cross della Vallagarina, Lucio Sacchet (Ana Feltre), i moglianesi Mattia Stival (vincitore a Galliera Veneta due settimane fa), Leonardo Bidogia e Leonardo Feletto, Diego Avon (Tornado) e gli atleti di casa Silca, Alberto Rech e Giacomo Esposito e i triathleti campioni italiani, Federico Spinazzè e Federico Pagotto. Accanto all’agonismo, ci sarà anche la "Corri Libero sui prati", manifestazione ludico motoria di 500 metri per i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni. Per tutti la bellissima t-shirt ricordo dell'evento, disegnata dalla piccola draghetta di Silca Ultralite, Giulia Zoppas, che ha vinto il concorso "Disegna la maglietta". Per partecipare è possibile iscriversi domenica in area Fenderl.

Il programma di domenica 28 gennaio prevede alle 8.30 il ritrovo di giurie e concorrenti, alle 10.00 il via delle categorie MM35-40-45-50 e 55 (master maschili) che si confronteranno sui 6 km, alle 10.30 spazio a tutte le MF (master femminili) e agli MM60 e oltre che affronteranno un percorso di 4 km. Poi spazio ai giovani: alle 10.50 ci sarà la partenza delle Ragazze (1 km), alle 11.00 quella dei Ragazzi (1 km), alle 11.10 il via delle Cadette (2 km) e alle 11.20 dei Cadetti (2 km). Alle 11.40 toccherà alla “Corri libero sui prati”. Alle 12.00 spazio alle Allieve sulla distanza di 4 km. Alle 12.25 partirà la batteria dedicata ad Allievi e Juniores femminili, che gareggeranno su un tracciato di 5 km. Alle 12.55 start per Juniores maschili e Promesse e Seniores femminili sui 7 km. Alle 13.30 il via dell'ultima gara, quella riservata alle Promesse e ai Seniores maschili che si daranno battaglia su un percorso di 10 km.