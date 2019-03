Corsa campestre: ultimo appuntamento della stagione con il Cross in villa

Sabato 9 marzo, con il 18° Cross in Villa, a Zero Branco, cala il sipario sulla stagione trevigiana della corsa campestre. L’ultimo appuntamento coincide con il campionato provinciale di cross corto. Sui prati di Villa Guidini faranno passerella le categorie allievi, cadetti, ragazzi ed esordienti. Per tutte, la distanza di 500 metri, dove saranno assegnati i titoli provinciali. Per gli esordienti A è prevista una gara a cronometro a coppie. La manifestazione prevede inoltre gare di contorno per il settore assoluto e i master: 6 chilometri per gli uomini sino alla categoria SM50, 4 chilometri per le donne e il settore maschile a partire dalla categoria SM55. Organizza l’Atletica Quinto Mastella, in collaborazione con il Comitato provinciale della Fidal. Inizio alle 15.15.