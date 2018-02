Cross del Pedrè, D'Este e Clementi Fanno tris

SERNAGLIA La carica degli 800 nel 3° Cross del Pedrè. Oggi, sui prati di Falzè di Piave, frazione di Sernaglia della Battaglia (Treviso), è andata in scena la terza campestre regionale del 2018, dopo Galliera Veneta (14 gennaio) e Vittorio Veneto (28 gennaio). Giovani e master hanno fatto passerella sullo spettacolare percorso disegnato dall’Atletica Sernaglia a poche centinaia di metri dalle sponde del Piave. E’ stata la domenica di Thomas D’Este (G.A. Coin Venezia 1949) ed Elisa Clementi (Csi Atl. Provincia di Vicenza), che hanno portato l’imbattibilità stagionale a tre prove su tre: il veneziano ha dominato la prova cadetti, mentre la vicentina si è imposta in volata (dopo una caduta poco prima del rettilineo d’arrivo) nella categoria ragazze.

Tra le cadette, assolo di Sara Luise (Atl. Audace Noale), al secondo successo stagionale dopo Galliera Veneta. Mentre tra i ragazzi si è imposto Mattia Tocchet (Vittorio Atletica), che ha bissato il successo ottenuto la domenica precedente a Vittorio Veneto. Le categorie giovanili assegneranno i titoli individuali il 4 marzo a Cartigliano, ma la gara di Falzè costituiva la finale del campionato regionale di società. In grande evidenza la Csi Atletica Provincia di Vicenza, impostasi nella graduatoria combinata (somma dei punteggi ottenuti in tutte le categorie), precedendo i bellunesi del Gs La Piave 2000 e il Gruppo Atletico Coin Venezia 1949. Titoli regionali di categoria per la Csi Atletica Provincia di Vicenza (ragazzi e cadette), per il Gs La Piave 2000 (ragazze) e per il Gruppo Atletico Coin Venezia 1949 (cadetti). Tra i master, invece, dov’erano in palio solo i titoli individuali, applausi per Alvaro Zanoni (HRobert Running Team) primo nella prova a livello under 60, per Maurizio Sperotto (Salcus), leader nella prova a livello over 60, e per Sabrina Viel (Gs Quantin), prima classificata in assoluto tra le donne. Il campionato regionale master di società si chiuderà, con la quarta prova, il 25 febbraio a Pescantina (Verona). Mentre domenica prossima, 11 febbraio, ancora in provincia di Treviso, a Villorba, si svolgerà la terza prova del campionato veneto assoluto.

RISULTATI. MASCHILI. SETTORE PROMOZIONALE. 3^ prova del campionato regionale di società. Cadetti (2,5 km): 1. Thomas D’Este (G.A. Coin Venezia 1949) 9’26”, 2. Thomas Serafini (Athletic Club FIrex Belluno) 9’36”, 3. Patrick Da Rold (Bellunoatletica M.G.B.) 9’41”. Società (di giornata): 1. G.A. Coin Venezia 1949 258 punti. Società (finale): 1. G.A. Aristide Coin Venezia 1949 490, 2. Athletic Club Firex Belluno 435, 3. Atl. Insieme Verona 352. Ragazzi (1,5 km): 1. Mattia Tocchet (Vittorio Atletica) 6’09”, 2. Filippo Bisetto (Trevisatletica) 6’11”, 3. Mohammed Chakir (Atl. Valdobbiadene) 6'12”. Società (di giornata): 1. Atl. Sernaglia 235. Società (finale): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 440, 2. G.A. Aristide Coin Venezia 1949 401, 3. Gs La Piave 2000 358.

SETTORE MASTER. Campionato regionale individuale e 3^ prova del campionato regionale di società. SM35 (6 km): 1. Alvaro Zanoni (HRobert Running Team) 21’13”, 2. Pietro Speranzoni (Biotekna Marcon) 21’48”, 3. Andrea Frezza (Atl.S. Rocco) 21’58”. SM40 (6 km): 1. Massimo Cigana (Atl. Biotekna Marcon) 21’37”, 2. Andrea Busetto (Biotekna Marcon) 22’14”, 3. Denis Viale (G.A. Coin Venezia 1949) 22’19”. SM45 (6 km): 1. Ivan Basso (HRobert Running Team) 21’17”, 2. Livio De Paoli (Atl. Trichiana) 21’26”, 3. Michele Bedin (Salcus) 21’51”. SM50 (6 km): 1. Lucio Fregona (Gs Astra) 22’06”, 2. Fabrizio Casagrande (Gs Mercuryus) 22’22”, 3. Giacomo Vettorel (Gs Astra) 22’34”. SM55 (6 km): 1. Luigi Bortoluzzi (Atl. Dolomiti) 22’27”, 2. Giorgio Mazzer (Atl. Santa Lucia di Piave) 22’52”, 3. Massimo Masin (Spak4 Padova) 24’37”. SM60 (4 km): 1. Maurizio Sperotto (Salcus) 16’56”, 2. Lorenzo Andreose (Salcus) 16’59”, 3. Luciano Gagno (Atl. Ponzano) 17’03”. SM65 (4 km): 1. Maurizio Marchetti (Gp Avis Taglio di Po) 17’03”, 2. Dante Passuello (Pol. Vodo di Cadore) 18’13”, 3. Gabriele Zanchetta (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 18’51”. SM70 (4 km): 1. Osvaldo Franceschinis (Atl. Ponzano) 19’22”, 2. Adriano Liviero (Gp Avis Taglio di Po) 19’38”, 3. Giuseppe Baccaro (Atl. Riviera del Brenta) 21’22”. SM75 (4 km): 1. Marino Silvestrin (Podisti Adria) 23’30”, 2. Emilio Foletto (Atl. Cerea) 24’59”, 3. Giuseppe D. Castagna (Gp Avis Taglio di Po) 26’43”. SM80 (4 km): 1. Benvenuto Pasqualini (Atl. San Biagio) 27’32”, 2. Mario Lorenzon (Atl. Valdobbiadene) 28’47”. Società (generale di giornata): 1. Atl. Biotekna Marcon 119.

FEMMINILI. SETTORE PROMOZIONALE. 3^ prova del campionato regionale di società. Cadette (2 km): 1. Sara Luise (Atl. Audace Noale) 7’54”, 2. Emily Faccin (Pol. Dueville) 8’04”, 3. Camilla Comina (Gs Quantin) 8’07”. Società (di giornata): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 267. Società (finale): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 509, 2. Silca Ultralite Vittorio Veneto 337, 3. Gs La Piave 2000 296. Ragazze (1 km): 1. Elisa Clementi (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 3’39”, 2. Linda Conchetto (Venezia Runners Atl. Murano) 3’39”, 3. Jennifer De Rosa (Trevisatletica) 3’41”. Società (di giornata): 1. Venezia Runners Atl. Murano 249. Società (finale): 1. Gs La Piave 2000 505, 2. Csi Atl. Provincia di Vicenza 486, 3. Venezia Runners Atl. Murano 462. Società generale (cadetti/e – ragazzi/e): 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 1.667, 2. Gs La Piave 2000 1.149, 3. G.A. Aristide Coin Venezia 1949 1.125.

SETTORE MASTER. Campionato regionale individuale e 3^ prova del campionato regionale di società. SF35 (4 km): 1. Sara Spoladore (Gs Schio Bike Valli Sport) 17’40”, 2. Maria Eugenia Baccaglini (Spak4 Padova) 18’43”, 3. Cristina Tormena (Atl. Sernaglia) 19’43”. SF40 (4 km): 1. Jessica Doria (Generali Runners) 17’44”, 2. Patrizia Zanette (Dolomiti Belluno) 18’03”, 3. Claudia Moro (Atl. Trichiana) 18’11”. SF45 (4 km): 1. Sabrina Viel (Gs Quantin) 17’35”, 2. Anna Busetto (Due Torri Sporting Noale) 17’40”, 3. Paola Zanardi (Vis Abano) 18’51”. SF50 (4 km): 1. Chiara Davirno (Virtus Este) 19’48”, 2. Francesca Lotto (Atl. Biotekna Marcon) 19’51”, 3. Giuliana Pertegato (Gs Alpini Vicenza) 20’18”. SF55 (4 km): 1. Elsa Mardegan (Atl. San Biagio) 19’24”, 2. Carla Faggin (Salcus) 20’10”, 3. Margherita Pasin (Team Km Sport) 21’33”. SF60 (4 km): 1. Maria Cristina Dal Santo (AAA Malo) 21’58”, 2. Concetta Messina (Vicenza Runners) 22’05”, 3. Caterina Tonizzo (Gs Quantin) 23’05”. SF65 (4 km): 1. Luigina Salvagno (Gs Quantin) 21’56”, 2. Valeria Benedetti (Atl. Galliera Veneta) 22’53”, 3. Luisa Casagrande (Atl. Vittorio Veneto) 23’14”. MF70 (4 km): 1. Maria Grazia De Colle (Gs Quantin) 26’05”. Società (generale di giornata): 1. Atl. San Biagio 34.