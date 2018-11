Cross a Valdobbiadene: il Vittorio Atletica conquista il Memorial "Grotto Nadine"

Il memorial “Grotto Nadine” celebra il quarto di secolo portando quasi 500 atleti a correre sui prati di “Riva de Milan”. A Valdobbiadene, domenica mattina, è ripartita la stagione del cross con un appuntamento ormai classico. In palio, gli ultimi punti del campionato provinciale di società che il 16 dicembre, a Tarzo, nella tradizionale Festa del movimento trevigiano, incoronerà i protagonisti dell’annata. Ma il rinnovato percorso, tutto saliscendi, disegnato dall’Atletica Valdobbiadene Gsa sul fianco della collina ricamata da vigneti, è stato soprattutto l’occasione per un primissimo test d’efficienza, in attesa che a gennaio scatti la nuova stagione.

Una bella domenica per la famiglia Bedini, salita sul gradino più alto del podio con i fratelli Davide e Nicolò, leader rispettivamente nella prova assoluta e in quella allievi, e brillante con mamma Marjana, argento nella gara femminile assoluta dominata da Carolina Michielin, ex promessa montebellunese delle siepi, tornata su buoni livelli con la maglia di Trevisatletica. La 25^ edizione del memorial “Grotto Nadine”, riservata alle società del settore giovanile, è andata a Vittorio Atletica, che ha preceduto di un soffio Trevisatletica. Bronzo a pari merito per Atletica Santa Lucia di Piave e Atletica San Biagio. Tra due settimane, sabato 8 dicembre, a Santa Cristina di Quinto, nuovo appuntamento crossistico per le società Fidal, in concomitanza con l’apertura del campionato provinciale Csi.

Le classifiche. Maschili. Seniores, promesse, juniores, master (under 50): 1. Davide Bedini (Atl. San Biagio), 2. Federico Pagotto (Silca Ultralite Vittorio Veneto), 3. Andrea Frezza (Atl. San Rocco). Master (over 50): 1. Domenico Lorenzon (Atl. Valdobbiadene), 2. Giorgio Mazzer (Atl. Santa Lucia di Piave), 3. Thierry Chiesurin (Atl. Santa Lucia di Piave). Allievi: 1. Nicolò Bedini (Atl. San Biagio), 2. Matteo Andreola (Atl. Sernaglia), 3. Massimiliamo Peris (Vittorio Atletica). Cadetti: 1. Giovanni Lazzaro (Atl. Quinto), 2. Sofyan Goudadi (Atl. Valdobbiadene), 3. Enea Ballancin (Atl. Sernaglia). Ragazzi: 1. Marco Zanchetta Modolo (Atl. Santa Lucia di Piave), 2. Federico Morona (Atl. Sernaglia), 3. Filippo Bisetto (Trevisatletica).

Femminili. Seniores, promesse, juniores, master: 1. Carolina Michielin (Trevisatletica), 2. Marjana Bedini (Nuova Atl. Tre Comuni), 3. Marta Santamaria (Atl. Brugnera Friulintagli). Allieve: 1. Viola Pagotto (Silca Ultralite Vittorio Veneto), 2. Allegra Benetton (Trevisatletica), 3. Sofia Ros (Vittorio Atletica). Cadette: 1. Sofia Tonon (Silca Ultralite Vittorio Veneto), 2. Elena Campion (Atl. San Biagio), 3. Arianna Vidotto (Atl. Ponzano). Ragazze: 1. Elisa Maglione (Atl. Stiore Treviso), 2. Beatrice Buso (Trevisatletica), 3. Zoe Dal Cin (Vittorio Atletica).

