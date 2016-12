Cross della Vigilia: la promettente Casasola e il trevigiano Fontana vincono a braccia alzate

FREGONA Si presenta già con l'ennesima vittoria in tasca in vista della prova di Coppa del Mondo in Belgio di Zolder del 26 dicembre, Filippo Fontana. Lo junior di Fregona, enfant prodige della Trentino Cross Selle Smp, ha trionfato senza problemi nel ciclocross della Vigilia a Lurago d'Erba (CO). Non ha corso invece Nadir Colledani, anche lui tra i convocati per Zolder. Ottima prestazione anche per Sara Casasola che ha vinto la prova open donne. Alle sue spalle, sesta, sempre tra le open Elena Leonardi.

Per quanto riguarda i piazzamenti da podio per le categorie giovanili, tra gli esordienti secondo posto per Bryan Olivo. Tra gli allievi primo anno Daniel Cassol e tra le donne allieve Asia Zontone sempre al secondo posto. Michele Chiandussi a causa di una caduta si è dovuto accontentare del quinto posto mentre Gianmarco Vignaroli non ha corso per problemi di salute stagionali. Fermo anche l'open Marco Ponta per motivi di lav oro. Quindi per il giorno di Santo Stefano fari puntati sul Belgio per tifare i due campioni Colledani e Fontana. E sempre lunedì giorno di Santo Stefano la Trentino Cross con i corridori guidati da Daniele Pontoni saranno presenti al ciclocross di San Fior nel trevigiano per la prova dell'importante Trofeo Triveneto.