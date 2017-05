L'atteso Cycling Stars Criterium di Montebelluna apre anche alle famiglie

MONTEBELLUNA Mentre fioccano gli annunci dei primi grandi atleti attesi alla prima edizione del Cycling Stars Criterium, grande attenzione viene destata dalle molteplici attività che attenderanno i più piccoli già dal primo pomeriggio di lunedì 29 maggio. Dalle ore 14 infatti, dopo l'apertura degli stand espositivi dei partner della manifestazione in Piazza Sedese, inizierà il programma pomeridiano, pensato e studiato appositamente per ragazzi e curato da esperti del settore.



Dalle ore 15 scenderanno in pista i Giovanissimi con le gare promozionali (gimcana - abilità) G1 – G2 – G3 e tipo pista G4- G5- G6 i quali saranno i primi a sperimentare il tracciato. Premiazioni dal palco sito lungo Corso Mazzini alle 18. Contemporaneamente, in Piazza Marconi, tutti i ragazzi presenti in piazza potranno godere di una spettacolare pista Pump Track mt. 20 x 15, un percorso studiato in tutta sicurezza con dossi e paraboliche, tipiche della Mountain Bike e della BMX, che ha l'obbiettivo di allenare l'equilibro e i riflessi. Parallelamente alla pista Pump Track e la gara dei giovanissimi, sempre in Piazza Marconi, la Polizia Stradale organizzerà delle piccole lezioni di sicurezza alla guida della bicicletta. Tutte le attività e i giochi saranno completamente gratuite, così come il Criterium serale degli ex professionisti e dei professionisti.