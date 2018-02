Cycling Stars Criterium: Montebelluna porta in città i grandi nomi del ciclismo

MONTEBELLUNA Tornerà a maggio l'appuntamento con la seconda edizione del Cycling Stars Criterium, la grande manifestazione dedicata al ciclismo che si riconfermerà ancora una volta nel centro storico di Montebelluna. Lunedì 28 maggio, come sempre il giorno dopo il Giro d'Italia, Corso Mazzini e le principali piazze della città trevigiana rappresenteranno la suggestiva cornice in cui atleti professionisti del mondo cycling si esibiranno davanti ai fan e agli appassionati.

Grazie al sostegno del Comune e dei partner dell'evento, Cycling Stars Criterium, curato e prodotto da Yellow Bag Unconventional Events, ritorna con tutta la sua spettacolarità, dopo l’incredibile successo della prima edizione. Lo scorso 29 maggio infatti un fiume di persone accolse ciclisti del calibro di Vicenzo Nibali, Fernando Gaviria e Andrè Greipel nonchè di ex-professionisti tra cui Paolo Bettini, Alessandro Ballan e Matteo Tosatto. La kermesse, che è stata inserita nel calendario ufficiale UCI, quest'anno prenderà il via con importanti novità, come l'esibizione delle biciclette a scatto fisso. Numerose le conferme invece: le attività per i più piccoli, l'esibizione degli ex-professionisti e la presenza dei top rider della scena internazionale. Tutti gli ingredienti per un' altra notte indimenticabile.