Dama: il maestro Alessio Scaggiante vince il Campionato Regionale

Domenica 19 marzo si è svolto il campionato regionale di dama italiana per i tesserati FID (Federazione Italiana Dama). L'organizzazione del campionato è stata affidata quest'anno al circolo damistico "Dama Club Orsago, presso la sala del centro sociale di Orsago. Si è giocato nell'intera giornata in cinque turni di gioco, con i giocatori che sono stati divisi in due gruppi in base al punteggio nazionale e alla categoria di appartenenza. Nel primo gruppo, formato dai giocatori esperti, ha vinto il titolo regionale a punteggio pieno il giovane maestro trevigiano Alessio Scaggiante, in forza al Circolo "Energya" di Maser, seguito da altri 13 giocatori. Nel secondo gruppo vince Gianfranco Menapace del circolo "Clodiense"seguito da altri 23 giocatori. Nel gruppo dei bambini della scuola primaria vince Pietro Ros seguito da altri 5 giocatori. Presenti alla premiazione il presidente del "Dama Club Orsago" Armido Zangrando e il delegato regionale FID Dino Bellin. Nella foto a sinistra Armido Zangrando, a destra Alessio Scaggiante.