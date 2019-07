Campionati italiani di danza sportiva, pioggia di successi per gli atleti trevigiani

Alcuni dei Competitori di Danze di Coppia della provincia di Treviso, della squadra Ballando Sull'Onda, hanno disputato I CAMPIONATI ITALIANI DI DANZA SPORTIVA, conquistando il pubblico e la giuria! *Luigino Pedron e Giacomini Francesca 1 medaglia d'oro e due d'argento nella 65 69 cl A2 Liscio Unificato-Ballo da Sala e Combinata Nazionale (di Oderzo); *Enzo Ballancin e Mariarosa Fiorin medaglia d'oro nella 61 64 cl A2 nel Liscio Unificato (di Farra di Soligo), *Alessio e Laura Pelliciardi medaglia d'argento nella 19/34 A1 Liscio Unificato (di Gorgo al Monticano); *Giacomo Mazzon e Marisa Negro medaglia di Bronzo nella 61/64 B3 Combinata Nazionale (di Maserada sul P.), *Finale per gli opitergini Marcuzzi Andrea e Zanetti Mariella, *Semifinale per Stefano Vendrame e Mayra Zoccoletto e diretto passaggio alla categoria superiore. I direttori tecnici Ilaria Pedron e Simone Daniele entusiasti dei risultati ottenuti, puntano sempre più in alto per tutte coppie, che saranno impegnate in competizioni Nazionali ed Internazionali. Ogni anno medaglie e riconoscimenti sono sempre più numerosi, frutto dell'ottimo lavoro e pianificazione delle attività.