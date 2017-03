Danza: in 700 invadono il Teatro Accademico. Al via il 16° Concorso per danzatori e coreografi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il teatro Accademico di Castelfranco Veneto è pronto per essere invaso da oltre 700 ballerini che partecipano all'annuale "Concorso Internazionale per Danzatori, Coreografi e Scuole 2017", organizzato da Progetto Danza di Treviso; il concorso, che porta sul palco ben 130 scuole, e' giunto alla sua 16esima edizione. L'appuntamento è per questo weekend, 25 e ‪26 Marzo, presso Il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. Grande attesa per l'arrivo in città delle giuria internazionale chiamata a valutare le decine di performance che si susseguiranno sul palco dell'accademico; per l'evento arriveranno a Castelfranco: Pino Alosa, co-direttore della Compania Nacional de Dansa di Madrid; Christian Schon, maestro presso la Balletschule dell'Hamburg Ballet; Fernando Lazaro, co-direttore della Scuola di danza 180 di Madrid; Claudia Rossi, ballerina, coreografa, volto noto di Amici e molte trasmissioni Rai e Mediaset; Gentian Doda, coreografo, ballerino e assistente del grande danzatore e coreografo Nacho Duato presso lo Staadsballet di Berlino.

Sicuramente per il pattuglione dei 700 non sarà facile convincere una giuria di cosi alto livello. "Siamo soddisfatte di come anche quest'anno l'annuncio del concorso abbia suscitato grande interesse. Molte, infatti, le chiamate di richiesta di partecipazione - spiegano Ornella Camillo e Anna Martinelli, direttrici di Progetto Danza Treviso - perciò speriamo di riuscire a soddisfare tutti ma soprattutto che questo evento possa contribuire ad accendere ancora nuovi riflettori sul mondo della danza. Un ringraziamento all'Amministrazione comunale di Castelfranco che anche quest'anno patrocina l'evento". Prossimo evento firmato da Progetto Danza lo Stage Internazionale che si terrà a luglio 2017 alla Ghirada a Treviso. Anche in questa occasione previsto l'arrivo di Big della danza per formare i ballerini di domani. Il Concorso è organizzato da Progetto Danza SSD con il Patrocinio del Comune di Castelfranco Veneto (Treviso). Info: www.progettodanza.it info@progettodanza.org ‪335 8009828