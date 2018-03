Danza: si chiude il Concorso di Castelfranco, la giuria internazionale premia i vincitori

CASTELFRANCO VENETO Si è conclusa nella tarda serata di ieri la diciassettesima edizione del Concorso Internazionale per danzatori, coreografi e scuole, ospitato al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, organizzato da Progetto Danza.

Per Anna Martinelli e Ornella Camillo, anima e cuore dell’iniziativa, si tratta di un'annata da record e sopratutto di uno stimolo ulteriore per continuare (da più di 30 anni) a lavorare per la danza in Veneto; prossimo appuntamento allo Stage Internazionale di Danza che si terrà a luglio a Treviso presso la Ghirada. Da sottolineare come l’aspetto ritenuto più rilevante per i ragazzi partecipanti è quello relativo alle votazioni espresse dalla Giuria: “una valutazione di livello molto alto - spiegano Martinelli e Camillo - che per chi viene qui ad esibirsi è un'opportunità concreta per comprendere il livello di performance e capacità”.

A seguire i giudizi, organizzati per Categoria, espressi tra sabato e domenica da: Pino Alosa, maestro di origni italiane, oggi co-direttore artistico della Compañía Nacional de Danza di Madrid; con lui anche Christian Schon che giunge a Castelfranco Veneto direttamente dalla Balletschule del celebre Hamburg Ballet dove insegna; Claudia Rossi, coreografa internazionale che molti, tra il grande pubblico (anche chi non è esperto di danza), ricordano per le sue partecipazioni televisive in prime-time su Rai e Mediaset; Georgi Milev, maestro, già ballerino dell'importantissimo Nederlands DansTheater; Gentian Doda coreografo di grande esperienza che ha avuto l'onore e il privilegio di essere l'assistente del grande coreografo Nacho Duato allo Staadsballet di Berlino; infine Nicola Biasutti insegnate presso la John Cranko Schule di Stoccarda.

RISULTATI CATEGORIE SABATO 24 MARZO 2018

CATEGORIA SCUOLE UNDER 13 NEW TALENT CLASSICO

1 class. Domus Danza (Schio -VI-); 2 class. Dance City -Balalaika- (Conegliano -TV-); 3 class. Step (Padova)

CATEGORIA SCUOLE UNDER/OVER NEW TALENT CLASSICO

1 class. Centro Danza Areaballet -Capriccio- (Ponte di Piave -TV-); 2 class. Dance Up (Vittorio Veneto -TV-); 3 class. Chòrea Art Studio (Treviso)

CATEGORIA SCUOLE UNDER 13 NEW TALENT MODERNO

1 class. Cinderella School of Ballet (Castelfranco Veneto -TV-); 2 class. Artballetto (Udine); 3 class. Dance Up (Vittorio Veneto -TV-)

CATEGORIA SCUOLE UNDER 16 NEW TALENT MODERNO

1 class. Dance Up -Shadows- (Vittorio Veneto -TV-); 2 class. Step (Padova); 3 class. Dance Up -La Carmen- (Vittorio Veneto -TV-)

CATEGORIA SCUOLE OVER 16 NEW TALENT MODERNO

1 class. Quarto Movimento (Quarto D’Altino -VE-); 2 class. Studio 2000 Danza (Spresiano -TV-); 3 class. Danzarteatro (Padova)

CATEGORIA GRUPPI CONTEMPORANEO

1 class. Quarto Movimento (Quarto D’Altino -VE-); 2 class. Step -Luci a San Siro-; 3 class. a pari merito Danzarteatro (Padova) e Percorso Danza (Isola Vicentina -VI-)

RISULTATI CATEGORIE DOMENICA 25 MARZO

CATEGORIA SCUOLE UNDER 13 GOLD MODERNO

1 class. Officina delle Arti (Mantova); 2 class. Il Balletto (Castelfranco Veneto -TV-)

CATEGORIA SCUOLE UNDER 16 GOLD MODERNO

1 class. Il Balletto (Castelfranco Veneto); 2 class. Officina delle Arti (Mantova); 3 class. Domus Danza (Schio -VI-)

CATEGORIA SCUOLE OVER 16 GOLD MODERNO

1 class. Dance City (Conegliano -TV-); 2 class. Vivere il Balletto (Padova); 3 class. Step -Preludio- (Padova)

CATEGORIA SOLISTI CONTEMPORANEO YOUNG

1 class. Galli Beatrice (Curtatone -MN-); 2 class. Adriani Laura per Domus Danza (Schio -VI-); 3 class. a pari merito Busatto Martina (Trevignano-TV-), Falaschi Querini Julie Dafne (Udine) e Martino Denise (Mirano -VE-)

CATEGORIA SOLISTI CONTEMPORANEO JUNIORES

1 class. Maccatrozzo Crispin (Preganziol -TV-); 2 class. Spehar Sofia (Trieste); 3 class. Campello Eleonora (Massanzago -PD-)

CATEGORIA SOLISTI CONTEMPORANEO SENIORES

1 class. Giancon Giulia (Padova); 2 class. Frattin Antonio (Castelfranco Veneto -TV-); 3 class. Pellizzato Beatrice (Camposampiero -PD-)

CATEGORIA SOLISTI CLASSICO BABY

1 class. Falaschi Querini Julie Daphne (Udine); 2 class. Pecchini Virginia (Borgo Virgilio -MN-); 3 class. Giavazzoli Beatrice (Schio -VI-)

CATEGORIA SOLISTI CLASSICO JUNIORES

1 class. Bressan Federica (Padova); 2 class. Alphandery Davide (Padova); 3 class. Dal Zotto Matilde (Schio -VI-)

CATEGORIA SOLISTI CLASSICO SENIORES

1 class. Mardegan Emma (Mestre -VE-); 2 class. Collatuzzo Lorenzo (Castello di Godego -TV-); 3 class. Sulpizi Sofia (Padova)

CATEGORIA SCUOLE UNDER 13 GOLD CLASSICO

1 class. Il Balletto (Castelfranco Veneto -TV-); 2 class. Domus Danza (Schio -VI-); 3 class. Officina delle Arti -Trois- (Mantova)

CATEGORIA SCUOLE UNDER 16 GOLD CLASSICO

1 class. Domus Danza -Neige- (Schio -VI-); 2 class. Il Balletto (Castelfranco Veneto -TV-); 3 class. Officina delle Arti -Be in Bach- (Mantova)

CATEGORIA SCUOLE OVER 16 GOLD CLASSICO

1 class. Il Balletto -Don Chisciotte passo a due- (Castelfranco Veneto -TV-); 2 class. Il Balletto -Fly- (Castelfranco Veneto -TV-); 3 class. Step (Padova).

Gallery