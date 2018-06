Anche De Bortoli in B1 con il Giorgione: la 22enne di Spinea ha rinnovato il contratto

CASTELFRANCO VENETO Giorgia De Bortoli rinnova. Si tratta di un’importante conferma quella del martello 22enne di Spinea, l’unica protagonista della fresca promozione del Giorgione ad aver già militato, con continuità, in serie B1. Nonostante la giovane età, De Bortoli ha infatti giocato la B1 a San Donà, sua società di formazione, e Padova. Con il suo metro e 84 cm di altezza, la schiacciatrice veneziana è una sicurezza in fase offensiva e a muro e garantisce solidità, nel contempo, in seconda linea. E’ sostanzialmente un’atleta d’equilibrio: «La scelta di rimanere al Giorgione non è stata difficile – spiega Giorgia De Bortoli - La scorsa stagione si è rivelata una bellissima scalata e proseguire questo percorso con il bel gruppo che abbiamo creato, sarà un piacere. Siamo molto unite e sono convinta che con i giusti innesti potremo dire sicuramente la nostra anche in serie B1».

