De Longhi a Forlì per allungare la serie positiva

Dopo il successo di Imola, la De' Longhi Treviso Basket torna in Romagna nel week end per la 11° giornata di ritorno di A2 (Est) contro l'UniEuro Forlì in programma domenica alle 18.00 al PalaFiera di Forlì. Forlì, che presenterà in panchina all'esordio la vecchia conoscenza trevigiana Marcelo Nicola come coach, all'andata venne sconfitta 84-52 al Palaverde. Ora si trova a 6° posto in classifica con 28 punti dopo una striscia di 3 ko consecutivi, mentre la De' Longhi TVB in striscia vincente da 4 gare è al 3° posto con 38 punti. TVB sarà al completo per questa seconda trasferta consecutiva, dove verrà seguita da circa un centinaio di sostenitori. Arbitri: Beneduce, Ciaglia e Lupelli. Media: diretta LNP TV in video streaming (in abbonamento), diretta audio sulla pagina Facebook di Treviso Basket dove saranno trasmesse anche le interviste post gara e gli aggiornamenti. Differita tv martedì alle 20.45 su TeleNordEst (canale 19 ddt).