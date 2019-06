De' Longhi Treviso Basket: confermato per il prossimo anno anche coach Tabellini

La De' Longhi Treviso Basket negli scorsi giorni ha annunciato la conferma dello staff tecnico che ha affiancato coach Max Menetti nella stagione della promozione in Serie A. Francesco Tabellini ha firmato un contratto biennale e ricoprirà il ruolo di vice allenatore. 36 anni, modenese, Tabellini è a Treviso come vice della prima squadra e allenatore delle giovanili (quest'anno con l'Under 15 Ecc. qualificata alle Finali Nazionali) dal 2014. Lo scorso anno con l'Under 20 ha vinto lo scudetto di categoria, il primo nella storia di TVB.

"Sarà il mio sesto anno a Treviso - ha detto Tabellini oggi ospite al TVB Camp di Caorle con Simone Barbante - sono orgoglioso di aver partecipato alla crescita di TVB in queste bellissime stagioni, il sogno fin dagli albori era quello di fare la serie A con la De' Longhi e adesso che ci siamo arrivati sono entusiasta e carico per affrontare con grande motivazione questa nuova pagina della storia del club. Ho scelto di venire a Treviso cinque anni fa perché la società mi ha offerto la possibilità di occuparmi di pallacanestro a tempo pieno, ora ci siamo meritati sul campo l'opportunità di entrare nel professionismo, quello vero, e sono entusiasta di farlo assieme ai ragazzi, a Max e ai miei compagni di staff". Confermati per la prossima stagione anche l'assistant coach Gabriele Galigani, classe '79, di origine toscana trapiantato a Treviso, con TVB dal 2016, e l'assistant coach video analyst Mirco Saccardo, 25 anni, trevigiano. Entrambi sono impegnati anche come coach nel settore giovanile.

LEZIONE DI...RACCOLTA DIFFERENZIATA CON CONTARINA SPA AL TVB CAMP!

Non solo basket e divertimento nella settimana del TVB Camp del Villaggio San Francesco: negli scorsi giorni per due gruppi del camp attività di "educational" dedicata all'educazione ambientale proposta da uno dei partner di TVB, Contarina Spa, che tramite i suoi operatori ha proposto ai "campers" alcuni giochi propedeutici ad imparare ed utilizzare al meglio la raccolta differenziata, illustrandone scopi e modalità. Divertendosi e giocando, i bambini e i ragazzi del TVB Camp che si sta svolgendo nella bellissima cornice del Villaggio San Francesco di Caorle, hanno approfondito le tematiche della Raccolta Differenziata così da capire meglio la sua utilità e quali ne sono i risultati in termini di benefici per l'ambiente e la cittadinanza.

