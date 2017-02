La De Longhi fallisce l'esame di maturità: a Ferrara arriva il settimo ko in stagione

TREVISO La De Longhi Tvb, dopo aver conquistato la vetta solitaria della classifica della serie A2 con la vittoria casalinga con la Virtus, perde a Ferrara (73-82), incappa nella settima sconfitta stagionale e fallisce una sorta di esame di maturità: quella con la Bondi poteva essere una conferma ma così non è stato. E così punto a capo: le contemporanee vittorie di Trieste, Virtus Bologna e Ravenna ricompattano il drappello di testa (a quota 28 punti) in un campionato senza padrone.

Top scorer della De Longhi Matteo Negri con 17 punti. In doppia cifra anche Moretti (16), Perry (14) e Rinaldi (13). Pesa sul match l'andamento, disastroso per la squadra trevigiana, del primo quarto, chiuso da Ferrara in vantaggio per 31-9. Di segno opposto il secondo e terzo quarto (21-25 e 9-28) con la De Longhi capace di tornare nel match prima del crollo finale dell'ultimo parziale (21-11).