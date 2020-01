Treviso torna a respirare, batte Pistoia (75-86) e ora prepara l'assalto alla Fortitudo

Ci voleva. Dopo sei sconfitte consecutive (l'ultimo successo l'8 dicembre con Reggio Emilia) la De Longhi torna a vincere, per giunta in trasferta, e batte nettamente Pistoia (75-86) in uno degli spareggi per arrivare alla salvezza, obiettivo stagionale degli uomini di coach Menetti. Intanto domenica prossima al Palaverde arriva la Fortitudo Bologna, per quella che per Treviso è la "madre di tutte le partite" e che vale almeno quanto la salvezza. Treviso si gode il momento e soprattutto un Fotu sontuoso, autore di ben 22 punti. Nel primo quarto la De Longhi tocca subito il +14 (10-24) indirizzando la gara a piacimento e chiudendo ampiamente in vantaggio i primi 10' (13-29) e all'intervallo (33-49), respingendo nel secondo quarto l'assalto dei pistoiesi. Treviso esce mentalmente dalla partita troppo presto e la squadra di casa riesce incredibilmente ad annullare il vantaggio trevigiano, ridotto ad un solo punto al 30' (57-58). Nei 10' finali la De Longhi con Parks, Nikolic e Fotu torna avanti (64-79) e nel finale amministra il vantaggio. L’agognata e importantissima vittoria consente ora alla compagine di coach Menetti di salire a quota 14 punti in classifica.

ORIORA PISTOIA – DE’ LONGHI TREVISO BASKET 75-86

OriOra Pistoia : Petteway 24 (5/8, 3/8), D’Ercole (0/1, 0/2), Brandt 6 (3/5 da 2), Dowdell 4 (1/3, 0/2), Johnson 16 (6/11, 0/2); Della Rosa (0/1, 0/1), Salumu 16 (3/6, 1/3), Landi 9 (3/4, 1/3), Wheatle (0/1 da 3). N.e.: Quarisa. All.: Carrea.

De’ Longhi Treviso: Nikolić 13 (1/2, 2/5), Logan 11 (0/3, 3/8), Uglietti 10 (5/7, 0/2), Parks 15 (2/8, 2/3), Fotu 22 (8/12, 0/1); Tessitori 2 (1/1 da 2), Alviti 5 (1/1 da 3), Imbrò 3 (1/2 da 3), Chillo 5 (1/1 da 2). N.e.: Piccin. All.: Menetti.

ARBITRI: Paternicò, Martolini, Vita.

NOTE: pq 13-29, sq 33-49, tq 57-58. Tiri liberi: PT 18/22, TV 23/28. Da 2: PT 21/39, TV 18/34. Da 3: PT 5/22, TV 9/22. Rimbalzi: PT 10+20 (Brandt 2+7), TV 11+27 (Parks 2+12). Assist: PT 11 (Dowdell 6), TV 16 (Nikolić 7). Fallo antisportivo: Brandt 17’33’’ (28-38), Landi 26’26’’ (48-54), Parks; 5 falli: Uglietti 33’00’’ (60-68), Parks 38’36’’ (69-81), Landi 40’00’’ (75-85). Spettatori: 2000

QUINTETTI

Pistoia: Petteway, D’Ercole, Brandt, Dowdell, Johnson

Treviso: Nikolic, Logan, Uglietti, Parks, Fotu