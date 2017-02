La "classica" Treviso-Virtus Bologna al Palaverde: in palio il primato

TREVISO Sfida al vertice dal sapore antico domani al Palaverde alle 21.00 per l'anticipo della 21° giornata di A2 (Gir. Est) tra De' Longhi Treviso Basket e Segafredo Virtus Bologna, attualmente prime in classifica con 28 punti assieme a Trieste. De' Longhi TVB al completo per la sfida di domani sera. All'andata a Bologna vinse la Virtus di coach ramagli per 63-55. Curioso l'approccio a questo big match tra le due squadre, con Treviso che viene da due sconfitte consecutive (l'ultima domenica scorsa in casa con Jesi) e Bologna addirittura da tre ko in fila (l'ultima martedì in casa con Ferrara). La squadra felsinea di coach Ramagli (ex Treviso) ha come uomo di punta il centro Kenny Lawson, terzo del campionato per media punti (20.1 con il 62% da due e il 43% da tre), coadiuvato dal toscano Rosselli, ex azzurro, un "all around" che viaggia a 10.6 punti e 4.8 rimbalzi, dal play Spissu (10 punti, 3 assist e 2 recuperi a gara) e dal bomber Umeh che viaggia a 17 abbondanti di media. Occhio anche all'esperienza sotto canestro di Michelori (6 punti e 4 rimbalzi) e alla verve dei giovani Penna e Oxilia.

ARBITRI: Terranova, Bongiorni e Capotorto

EX - Nella squadra trevigiana hanno avuto trascorsi con le "V nere" coach Pillastrini, l'assistente Tabellini e i giocatori Fantinelli e Negri, prodotti del vivaio virtussino.

DICHIARAZIONI: Stefano Pillastrini, coach De' Longhi TVB: "Siamo le due squadre che avevabo fatto meglio fino a poche settimane fa in questo girone, ed entrambe orasiamo un po' in difficoltà, a testimonianza di quanto equilibrato e difficile sia questo torneo. In questi giorni stiamo lavorando per recuperare fluidità ed efficacia nel nostro gioco, e siamo molto determinati per fare bene domani sera. E' una partita attesissima, con grande attenzione di media e pubblico, ma noi non abbiamo bisogno di questo per trovare motivazioni e faremo la nostra partita indipendentemente dal clamore che ci circonda. E' bello che questo campionato abbia questo seguito e che ci sia questa attenzione, ma indipendentemente da cio' siamo ben motivati e focalizzati su quello che dobbiamo fare per vincere. La squadra sta bene fisicamente, domani dovremo essere pronti sulla loro aggressività difensiva, la Virtus come all'andata vorra' mettere grande energia soprattutto in difesa, saranno intensi ed aggressivi, noi dovremo rispondere come sappiamo e giocare continui per tutta la partita, evitando l'errore dell'andata quando il brutto inizio ci condiziono'."

Davide Moretti, guardia TVB da 12.4 punti a gara: "Sarà importante l'aspetto tattico della partita, loro sono un'ottima squadra e stiamo preparandoci bene per fronteggiarli. Dobbiamo correre per non restare impantanati nella loro difesa aggressiva e giocare con fiducia cercando di imporre il nostro ritmo. Hanno giocatori esperti di classe, ma anche giovani importanti, un mix molto buono con due USa forti che segnano molto, non a caso sono primi assieme a noi. Ma non li temiamo, stiamo bene e ci stiamo allenando duramente per risollevarci dopo due partite brutte, vogliamo tornare a giocare come sappiamo, quale migliior occasione per farlo domani, davanti al calore del Palaverde in questa super sfida?"