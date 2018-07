Dean Budd confermato capitano dei Leoni

TREVISO Per il secondo anno consecutivo sarà Dean Serge Budd il capitano del Benetton Rugby. Nella riunione avvenuta questo pomeriggio l’head coach Kieran Crowley ha comunicato alla squadra la scelta condivisa da società e staff. Budd in biancoverde dalla stagione 2012/2013, è arrivato a Treviso dopo aver vestito le maglie Auckland, Blues, Northland e NEC Green Rockets.

Giocatore di grande dinamismo capace di ricoprire il ruolo di seconda e terza linea, è un ottimo saltatore oltre ad essere un amante del gioco veloce: la facilità nell’esecuzione degli offloads ne sono una dimostrazione. In questi 6 anni a Treviso durante i quali ha collezionato 103 presenze, Dean si è fatto apprezzare anche come prolifico marcatore, sono 11 complessivamente le mete messe a segno ed è lui il Leone ad aver realizzato più mete nello stesso match di PRO12 (il primo marzo del 2013 ne siglò 3 al Ravenhill di Belfast nella gara terminata in pareggio 29 a 29 contro l’Ulster, ndr).

Infine dal giugno 2017, Budd fa stabilmente parte della Nazionale Maggiore Italiana con la quale ha collezionato 13 presenze fra Test Match e Sei Nazioni. Queste le parole di Dean Budd: “Sono contentissimo e fiero di continuare ad essere il capitano del Benetton Rugby per il secondo anno consecutivo. Siamo un gruppo veramente unito che anche grazie alla sua integrità la scorsa stagione ha raggiunto risultati importanti. Ed è insieme al supporto dei nostri tifosi che quest’anno vogliamo migliorare quanto già fatto di buono”

Alle dichiarazioni di Budd hanno fatto seguito quelle del Presidente, Amerino Zatta: “A nome di tutta la società voglio congratularmi con Dean per quanto fatto in queste stagioni con addosso la nostra maglia. In queste stagioni con le sue prestazioni sportive e la sua leadership ha dimostrato di saper ricoprire questo importante ruolo; è stato naturale confermarlo”