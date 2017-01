La calza della Befana porta al Palaverde il derby Treviso Basket-Alma Trieste

TREVISO Befana con derby per la De' Longhi TVB, che giocherà la prima gara del 2017 che coincide anche con la prima giornata di ritorno proprio il 6 gennaio alle ore 18 al Palaverde contro l'Alma Trieste. Un match tra due "big" del Girone Est di A2, entrambe qualificate per le Final 8 di Coppa Italia, con Treviso prima a quota 22 (appaiata a Segrafredo Bologna) e Trieste terza con 18 punti. Nell'ultimo turno la De' Longhi ha battuto Piacenza al Palaverde, mentre Trieste ha vinto 69-85 a Imola confermando il suo ottimo momento. All'andata vittoria in volata per la De' Longhi TVB in terra triestina nella prima di campionato per 66-70 (17 Moretti, 20 Bossi). Previsto per venerdì l'arrivo di circa 150/200 tifosi triestini.

Arbitri : Beneduce, Boscolo e Catani

Gli avversari : Trieste viene da tre vittorie consecutive, l'ultima a Imola per 69-85 con 18 di Green, 12 di Bossi e Da Ros. La squadra di coach Dalmasson ha un roster profondo, fisico ed esperto, con un leader offensivo come Green (18.4 punti con il 61% da due e 6 rimbalzi), mentre l'altro USA Parks viaggia a 13.6 punti con 6.7 rimbalzi e il 55% da due. L'atletismo esuberante dei due americani viene equilibrato dall'esperienza del neo arrivo Cittadini, ex azzurro, centro da 9 punti e 5 rimbalzi a gara, e del play Andrea Pecile ancora capace di fiammate importanti (8.6 punti a gara). Nel roster profondo dei giuliani, spiccano anche il play Bossi che all'andata fu spina nel fianco della difesa trevigiana, l'ex De' Longhi (nell'anno della DNB) Bobo Prandin, il mezzo lungo Da Ros e i giovani Baldasso e Simioni (brtonzo in Turchia con l'Under 18 assieme a Moretti).

Biglietti : si acquistano nei punti vendita Wind Sperotto (Treviso, Silea, Conegliano) e Icons Store fino a domani, on line su www.trevisobasket.it (sezione biglietteria) fino a venerdì mattina. Venerdì 6 alle 19.00 apertura dei botteghini al Palaverde per l'acquisto in loco dei biglietti.

Media : diretta LNP TV in streaming video (www.legapallacanestro.it) su abbonamento. Diretta radiofonica su BluRadioVeneto (88.7 e 94.6 mhz) e in streaming audio su www.bluradioveneto.it. Aggiornamenti sui social di Treviso Basket.

Dichiarazioni

Coach Stefano Pillastrini: "Giochiamo contro la squadra più in forma del girone assieme alla Virtus in questo momento, Trieste è passata in breve tempo da essere una squadra di giovani a un team esperto e completo con l'arrivo in estate di Da Ros e da poco tempo di Cittadini che ha reso la squadra giuliana ancora più forte. Già a inizio stagione l'avevo indicata come una delle favorite del campionato e ora sta marciando alla grande, per vincere ci vorrà una super partita da parte nostra. Ma a noi piacciono questo tipo di sfide, la squadra è pronta ed è stimolata da questo appuntamento che giocheremo di fronte al nostro pubblico, che ancora una volta ci siuterà nel nostro impegno in campo. In casa finora abbiamo sempre fatto risultato, vogliamo continuare anche contro uno squadrone come Trieste. Fisicamenteb stiamo bene, ci siamo allenati con profitto anche se Saccaggi ha avuto qualche problema a una caviglia e abbiamo dato qualche giorno di riposo a Moretti per smaltire le fatiche dell'Europeo U18".



Clematis : a fine partita all'esterno del Palaverde verrà effettuata una distribuzione al pubblico di prodotti alimentari Clematis.