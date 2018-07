Il 22enne Diego Rossetto, ex Parma, è il nuovo portiere dell’A.C.D. Treviso

TREVISO La società A.C.D. Treviso ha annunciato di aver trovato un accordo per la stagione 2018/2019 con Diego Rossetto, portiere, classe 1996 di Castelfranco Veneto. Dopo aver iniziato con il settore giovanile del F.C. Parma, Rossetto è passato al ST. Andrews Fc in serie A maltese, alla Luparense San Paolo in serie D, al A.C. Mestre in serie D e la scorsa stagione al S.S.D. Valdagno in Eccellenza. Da oggi sarà a disposizione del tecnico Cristiano Graziano e dell’A.C.D. Treviso.