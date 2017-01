Mantova-Treviso Basket: sfida punto su punto, ma alla fine la spuntano i trevigiani

TREVISO Partita combattutissima ed emozionante al Palabam di Mantova dove Treviso Basket è arrivata cercando riscatto dopo la brutta sconfitta interna contro Verona. I trevigiani scendono in campo schierando dal primo minuto Fantinelli, Moretti, DeCosey, Perry e Ancellotti.

Per la Tvb però non è un buon inizio: Mantova parte subito forte e costringe gli uomini di coach Pillastrini a cedere il primo quarto con il risultato di 24-13. La seconda frazione va un po' meglio ma Treviso è sempre costretta a inseguire, riuscendo però a ridurre lo svantaggio di diversi punti grazie a un ottimo Perry. Si va al riposo sul punteggio di 44-41. Al rientro dagli spogliatoi è tutta un'altra partita. Treviso entra in campo con la giusta determinazione e mette alle corde gli avversari. Il terzo quarto si chiude 54-56 e i trevigiani per la prima volta dall'inizio del match accarezzano la possibilità di portare a casa la partita. Decisivo l'ultimo quarto di gioco, squadre tesissime e attente a non sbagliare. Alla fine però i padroni di casa si devono arrendere all'intelligenza tattica della squadra trevigiana che, all'ultimo secondo, riesce a chiudere il match sul risultato di 70-71. Un incontro davvero emozionante. Questi i migliori marcatori per Treviso: Perry 24 punti, Moretti 16 e DeCosey 7.