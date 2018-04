Dodgeball, le Lady Lyons di Codognè conquistano il secondo posto alle finali

CODOGNE' Il Campionato Italiano di Dodgeball organizzato da CSI e Associazione Italiana Dodgeball si è concluso domenica 22 aprile al Pala Costa di Ravenna, in un palcoscenico degno di uno spettacolo simile e in grado di intrattenere al meglio i tanti appassionati sugli spalti. Un altro anno di crescita per AIDB, che ai tornei maschile e femminile ha aggiunto, come grande esclusiva, una competizione Under 16 dal successo immediato. Al Campionato itinerante hanno preso parte in tutto 25 squadre da sei regioni diverse, che hanno animato il gioco nel corso delle dieci tappe previste. Alle finali si sono qualificate le migliori quattro squadre di ogni competizione, premiate a fine giornata dal Presidente CSI Ravenna Alessandro Bondi e al Consigliere Nazionale Alessandro Rossi.

Tutte le squadre si sono allenate duramente per presentarsi al meglio a questo appuntamento, e non hanno affatto sfigurato: le partite sono state avvincenti e combattute, esprimendo il miglior livello di gioco possibile. Anche il pubblico più o meno esperto è stato subito coinvolto dalle giocate spettacolari e dai continui ribaltamenti di fronte che questo sport è in grado di offrire. AIDB infatti recepisce il regolamento mondiale aggiornato, che grazie ai cinque palloni in campo consente di tenere ritmi elevati e ripetuti tiri incrociati. A riscuotere successo anche altre componenti non meno importanti della disciplina: il clima di festa che ha pervaso il palazzetto, tra musica e balli, e la grande correttezza e fair play, subito fatta propria anche dai sostenitori sugli spalti.

Per quanto riguarda i risultati sportivi, grande impresa della Shamrock Dodgeball Ravenna, laureatasi Campione d’Italia in tutte e tre le competizioni presenti. I biancoverdi ottengono prima l’oro nella categoria Under 16, grazie a una finale in rimonta contro Dodgeball Scafati, ennesima riedizione di uno scontro finale ripetuto per tutto l’anno tra due delle formazioni più forti. Il terzo posto è andato a Lucca Dodgeball, vincente nella finalina contro i Vikings Lugo. È stato quindi il turno della competizione maschile, anche qui con i gialloneri lughesi in quarta posizione con la formazione degli Anubi. A batterli conquistando il bronzo sono stati i Lions di Venetica Dodgeball, una formazione in continua crescita che ha dato filo da torcere ai campioni in carica nella semifinale. Lo scontro finale è stato un derby tra due formazioni Shamrock, ovvero la prima squadra Shamrock Ravenna e la seconda squadra “Le Carni”, quest’ultima vincente in semifinale grazie a una vittoria al set supplementare. Come preventivabile la vittoria è andata alla prima squadra, dopo una finale vissuta con divertimento e amicizia; Shamrock quindi riconfermati anche nel 2018 campioni e vicecampioni nazionali.

L’ultimo trionfo è quello delle Lowenhaus Shamrock Ravenna, che nella competizione femminile coronano un’ottima stagione e completano la tripletta ravennate. In finale hanno avuto la meglio sulle Lady Lions di Venetica Dodgeball, campionesse 2017, dopo una partita emozionante. Terzo posto per le Valkyrie Lugo, che vincono il bronzo contro le Empoli Swarm. Ottimo risultato per l’evento, che segna la fine del campionato ma non della stagione sportiva del dodgeball. AIDB infatti è sempre al lavoro sia dentro e fuori dal campo, con due importanti appuntamenti in cantiere sempre a Castenaso (BO). Il 20 maggio si terrà infatti un corso formativo per allenatori, mentre nel weekend del 2 e 3 giugno si torna in campo per il “Trophy”, tradizionale torneo di fine stagione dedicato a uomini, donne e, dopo il successo di questa stagione, anche Under 16. L’appuntamento più atteso di quest’anno però saranno sicuramente i Campionati Europei di Dodgeball 2018 che AIDB organizzerà a Lignano Sabbiadoro dal 25 al 28 ottobre.

Gallery