Erbetta al giro di boa del Campionato Italiano WRC: pronto per il Rally della Marca

VALDOBBIADENE Rally della Marca, edizione numero trentacinque ovvero il giro di boa per il Campionato Italiano WRC targato 2018. Il terzo atto del tricolore, dedicato agli specialisti dell'asfalto, si appresta a stilare il bilancio di mezza stagione per tanti concorrenti, tra i quali spicca il portacolori di GDA Communication: Domenico Erbetta.

Il sipontino si avvicina all'appuntamento trevigiano con tante certezze ma con un fantasma del passato che bussa alla porta: nella passata edizione, quando era in piena corsa per il titolo tra le Super 2000, una noia meccanica ammutolì la Peugeot 207 e lo costrinse ad un amaro ritiro, preludio di una seconda parte di campionato sfortunata. Dopo la nona piazza nella classifica assoluta, siglata nel suo Salento Erbetta, che per l'occasione tornerà ad essere affiancato dal Matteo Magrin, può vantare uno score decisamente positivo.

Il pilota della Ford Fiesta R5, griffata PR2 Sport, è ampiamente al comando, nella Michelin Cup, della classifica che raggruppa R5, R4 ed A8, ad una sola gara dal termine del primo girone, e sul terzo gradino del podio assoluto della speciale classifica di coppa. “Guardando al passato il Marca non ci ha mai portato troppa fortuna” – racconta Erbetta – “e, specialmente nella passata stagione, qui iniziò un brutto periodo. Quest'anno ci presentiamo, nonostante l'esordio sulla Fiesta R5, con una buona posizione in tutte le classifiche. Siamo molto soddisfatti ed ottimisti per il futuro. Con i ragazzi di PR2 Sport stiamo imparando molto e stiamo crescendo, di gara in gara. In R5 il livello di competizione è altissimo e ce la stiamo mettendo tutta per arrivare a quello dei top. Cercheremo di tenere sotto controllo la classifica, specialmente quella della Michelin Cup, per cercare di portare a casa il primo girone".