Dorigoni si impone a Briga ed è tris in tre giorni!

DOMEGLIARA Lo sterrato posto in vetta al Muro di San Colombano ha premiato il crossista Jakob Dorigoni (General Store bottoli): è stato lui il migliore della 35^ edizione del Gp Sportivi di Briga, grande classica riservata ad Elite e U23 del calendandario piemontese che si è svolta quest'oggi a Briga Novarese (No). Tutto si è deciso come da tradizione sul Muro di San Colombano e sul nuovo tratto di sterrato inserito quest'anno dagli organizzatori: a dettare il ritmo in salita sono stati proprio Casarotto e Dorigoni della General Store bottoli che hanno così selezionato il gruppo dei migliori di giornata imboccando in testa lo sterrato conclusivo.

Dorigoni è stato bravo a mantenere la testa sfruttando così nel migliore dei modi le proprie doti di crossista senza più concedere nulla agli avversari che sono stati costretti a giungere in fila indiana sulla sua ruota. A completare la festa della General Store bottoli anche l'ottavo posto di Davide Casarotto. Entusiasta del successo novarese anche il ds Giorgio Furlan: "I ragazzi in questa settimana sono andati oltre ogni più rosea aspettativa e i risultati che abbiamo centrato ci hanno dato ancora più entusiasmo e convinzione nei nostri mezzi. Sapevamo che questo arrivo era ideale per Dorigoni, per questo abbiamo corso per lui e questo successo ci ripaga del grande lavoro svolto. Jakob è un fuoriclasse e le due vittorie di questa settimana lo confermano una volta di più non solo per il valore dei risultati in sè ma anche e soprattutto per il modo con cui sono maturati"



Applausi a scena aperta, dunque, per Jakob Dorigoni e per la General Store bottoli che con il terzo successo collezionato in tre giorni conferma di attraversare davvero un magic-moment e sabato si ricomincia da Casalnoceto (Al) per guardare con ambizione al traguardo internazionale di Poggiana.