Andrea e Natascia: due sorelle trevigiane pronte per guidare al "Raceday Terra"

SAN PIETRO DI FELETTO Alle sfide a tutto gas sono abituate. Ora, però, la loro passione per i motori è pronta a fare un salto di qualità: due sorelle trevigiane, Andrea Dotta e Natascia Freschi, si preparano a partecipare al Raceday Rally Terra, la più importante rassegna italiana fuoristrada. Guideranno una Renault Clio, N3 targata scuderia Sport & Comunicazione e logata Ca’ del Poggio. Un’auto con 200 cavalli di potenza, che Andrea e Natascia stanno imparando a domare.

Andrea Dotta - Natascia Freschi sarà l’unico equipaggio interamente femminile a lanciare la sfida in un mondo dei motori in cui le donne sono in netta minoranza. Andrea, 22 anni, di Colle Umberto, è la pilota. Natascia, 35 anni, di Orsago, vestirà i panni del navigatore. Il rally, per entrambe, è una grande passione, da coltivare nei momenti liberi. Andrea, cuoca a Ca’ del Poggio, a San Pietro di Feletto, dove oggi è stata presentata l’iniziativa, si è avvicinata al mondo delle quattro ruote, dopo una felice esperienza nel motocross e nel trial, dove ha mietuto vittorie a raffica. Lasciate le due ruote, si è dedicata all’autocross e la naturale evoluzione di questa passione è stato l’ingresso nel mondo del rally.

Natascia, commessa in un negozio a San Vendemiano, al pari della sorella, respira l’atmosfera dei motori sin da quando era ragazzina. Dal 2006 è navigatore e, avendo accumulato notevole esperienza al fianco di piloti importanti, è oggi tra le più apprezzate interpreti del ruolo. Supportate da “Sport & Comunicazione”, agenzia padovana nata per gestire l’immagine degli sportivi e delle aziende che li sostengono, Andrea e Natascia rappresentano un’inedita interpretazione del binomio “donne e motori”. Due sorelle pronte ad una nuova, affascinante sfida a tutto gas. Dotta-Freschi rischia di diventare un ritornello vincente. Prossimo impegno, il Rally delle Dolomiti, il 22 aprile. Poi, passando attraverso altre gare utili a fare esperienza e a rinsaldare la coppia, dall’autunno sarà tempo di Raceday Rally Terra.